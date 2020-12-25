Вот те раз: с начала декабря россияне потратили на шампанское на 38% меньше, чем год назад! Об этом сообщил оператор фискальных данных «Первый ОФД», изучив информацию о покупках россиян. При этом пить мы меньше не стали: оборот алкогольных магазинов вырос на 64% по сравнению с декабрем-2019. Всё, окончательно доконал нас кризис? За новогодним столом будем не радостно звенеть искрящимися бокалами, а угрюмо глушить горькую? Не чокаясь. За уходящий, чтоб его, год.- Не в этом дело, - прервал наши грустные рассуждения Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - В прошлые годы продажи игристых вин в декабре росли во многом из-за подготовки к корпоративам. А сейчас корпоративов нет, поэтому и шампанского перед праздником стали покупать меньше.- Отлегло. Значит, за домашним новогодним столом россияне не станут пить водку вместо шампанского?- Не станут. На столах будет все то же, что и всегда - и вино, и коньяк, и водка, и игристые вина, конечно. Россияне не стали пить меньше шампанского. По статистике, с середины декабря по середину января в России выпивается треть годового потребления игристых вин, и в нынешние праздники все будет традиционно.- Но ведь в кризисные времена структура потребления алкоголя меняется, народ начинает налегать на более крепкие напитки. Вы сами говорили.- Раньше так и было, но новогодние праздники - главные праздники России - способны нарушить любые тенденции кризиса. А еще нынешний кризис - необычный, он не повлиял на структуру потребления алкоголя. К тому же у нас не только экономические сложности, но еще и кризис оседлости, я бы сказал. Раньше многие уезжали за границу и там активно пили местный алкоголь. А сейчас все будут отмечать дома, на Занзибар мало кто полетит, так что в эту новогоднюю ночь в России будет выпито больше, чем в прежние годы. Единственное изменение, которое я бы отметил: поскольку средний класс сидит дома, то и «напитков среднего класса» - виски, рома, джина, текилы - в новогодние праздники будет выпито больше, чем обычно.- Значит, есть еще у народа деньги на текилу!- Конечно! На текилу и виски деньги у среднего класса найдутся всегда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссияне пошли в баню: добрая новогодняя традиция переживает второе рождениеПродажи парильных веников в стране подскочили в 8 раз (подробнее)