Пользователи могут поздравить друзей с помощью специального анимированного подарка, а вырученные с покупок средства будут перечислены в благотворительные фонды. В этом году на подарке изображён символ 2021 года — бычок Борис, который обнимает ёлку.Подарок стоит от 35 рублей (5 голосов ВКонтакте). Его можно купить с 25 декабря по 15 января. Собранные за эти дни средства будут перечислены трём благотворительным организациям:• «Свет» — собирает средства на лечение детей c онкологическими заболеваниями;• «Антон тут рядом» — поддерживает людей с аутизмом: помогает детям учиться наравне со сверстниками, а взрослым — найти работу и друзей;• «Мята» — помогает детям из детских домов раскрыть таланты: реализует программы образования, профориентации и трудоустройства для детей в трудной жизненной ситуации.Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:«2020 год был непростым для многих, и наша поддержка нужна благотворительным организациям как никогда. Новогодняя пора — время дарить подарки. Отправляя своим друзьям и близким бычка Бориса, вы не только сделаете им приятный сюрприз, но и поможете благотворительным фондам продолжить совершать чудеса в новом году. Важно, что все НКО проверены нами и ведут прозрачную отчётность, — ваши средства будут использованы для добрых дел».ВКонтакте активно развивает благотворительное направление: регулярно поддерживает некоммерческие организации и проводит социально значимые акции. Так, например, в 2020 году VK запустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей, а во время VK Fest собирала деньги для больниц и жертв домашнего насилия. В октябре к 14-летию ВКонтакте удалось собрать 15 миллионов рублей, которые были направлены на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Обо всех добрых активностях можно узнать в сообществе «Благотворительность ВКонтакте».