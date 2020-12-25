30 лет назад был принят закон «О собственности в РСФСР». Он впервые после 1917-го узаконил в России частную собственность. К тому моменту в СССР уже действовал закон о кооперации, и в стране делали огромные деньги первые легальные миллионеры. «Комсомолка» рассказывает, как сложились их судьбы.ПЕРВЫЙ. АРТЕМ ТАРАСОВИменно его - сына фотожурналиста и биолога принято считать «первым официальным советским миллионером». Выпускник Московского горного института, за команду которого успел поиграть в КВН, в апреле 1987-го он бросил свой НИИ, чтоб на пару с другом открыть первое с Союзе частное бюро знакомств «Прогресс». Ежедневная выручка этого бюро достигала 7 тысяч рублей (6 тысяч тогда стоили «Жигули»).Уже через полгода Тарасов открывает кооператив «Техника» по ремонту электроприборов. Где на наши телевизоры и магнитофоны ставили подержанные японские детали. В 1988-м стали продавать программное обеспечение «Лексикон». Что за первый же месяц принесло 200 тысяч. А в столичных судах появились компьютеры «От Тарасова». Служба срочной телефонной помощи «Каисса», стройкомпания «Кузнец», служба носильщиков «Ариса», ассоциация «Исток»… Уже в мае 1989-го Тарасов заявил о месячной зарплате в 3 млн. рублей и о том, что капитал «Техники» составляет… 150 млн долларов!В 1991-м он покидает страну из-за угрозы уголовного преследования, а вернувшись из Лондона побеждает на выборах в Госдуму. В конце 90-х вновь уезжает в Британию. Писал книги, снялся в сериале, помогал ученым в сферах онкологии и омоложения. Но сам долгожителем не стал. В 2017-м умер от кардиосклероза в возрасте 67 лет.МОЛОДОЙ. ИЛЬЯ МЕДКОВСын столичного врача, Илья поступил в Московский химико-технологический институт имени Менделеева. А затем оказался на журфаке МГУ, откуда был отчислен в 1988-м.В феврале 1990-го Медков вместе с выпускником геофака МГУ Аркадием Ангелевичем учредил потребительский кооператив «Прагма». Стал ввозить компьютеры из США и Японии. За полгода скопил 10 миллионов рублей. Эти и заемные деньги вложил в создание «Прагма-банка». Этот банк легализовал посреднические операции - госпредприятия, сбывая свою продукцию с помощью «Прагма-банка», могли получать «быстрые» и «законные» деньги. К началу приватизации в 1992-м Медков контролировал уже 9% всех поставок отечественной сырьевой промышленности.Илья спонсировал московские галереи, выставки искусства в Германии и Франции.Но в 1993-м банк связали с «левыми» операциями: фальшивыми «чеченскими авизо» (платежными документами), махинациями с «Чеками России», манипуляциями с поддельными мемориальными ордерами. Со счетов «Прагма-банка» списали 4 млрд рублей, но совет директоров банка подал иск к Центробанку и … выиграл его! После таких потрясений Медков узнал о планирующемся аресте и купил билет в Париж. Но уехать не успел. В сентябре 1993-го был убит тремя выстрелами снайпера в центре Москвы. Медкову было 26 лет, его состояние на тот момент оценивалось в 600 млн. долларов.БЫВАЛЫЙ. АЛЕКСАНДР СМОЛЕНСКИЙЕго родители еще в 1930-х эмигрировали в СССР из Австрии, местом рождения значится Москва, а высшее образование будущий банкир получал в Джамбульском геолого-технологическом институте в Казахстане. Поработав в типографиях и товароведом, он получил срок «за хищение госимущества» и «частное предпринимательство». В 1987-м организовал строительный кооператив «Москва-3», который проектировал и стоил загородные дома. За первый год заработал более полумиллиона рублей, а в 1989-м на счету кооператива значились десятки миллионов.Летом того же года создал первый в СССР коммерческий банк «Столичный». Считается, что при участии этой финансовой структуры были открыты банки «Менатеп», «Инком-банк», биржа «Алиса», крупные торговые сети.В 1993-м Генпрокуратура возбудила 2 уголовных дела в отношении руководства «Столичного» - об отмывании средств и о выводе в Австрию 25 млн долларов. Но вскоре оба дела были закрыты, а Смоленский вместо тюремного срока получил два ордена.Позже Смоленский входил в Совет директоров Общественного российского телевидения и в Совет по банковской деятельности при правительстве.Создал финансовую группу «СБС-Агро», у которой было 2 миллиона вкладчиков. После дефолта 1998-го Центробанк ввел в «СБС-Агро» внешнее управление, Смоленский создал «Первое Общество взаимного кредита», а через 5 лет продал его за 200 млн долларов. В конце 2010-х продал 4 офисных комплекса в центре Москвы. Живет в Австрии.На просьбу нашего корреспондента в сентябре 1998-го вернуть сгоревшие в «СБС-Агро» его 3 тысяч долларов рассмеялся ему в лицо.ЭКЗОТИЧНЫЙ. КИРСАН ИЛЮМЖИНОВБудущий первый президент Калмыкии и глава ФИДЕ родился в семье работника Элистинского горкома КПСС, а после армии учился в МГИМО. Как уверял сам Кирсан Николаевич, именно в этом «вузе мажоров» его посетила идея, как заработать первый миллион.А подсказала ему мысль (по его же легенде) вахтерша общежития тетя Маша. Она читала все объявления подряд и указала пятикурснику Илюмжинову, что «Мицубиси» ищет в СССР специалистов со знанием японского. Кирсан сдал тесты на английском и японском. И через неделю... стал управляющим отделением «Мицубиси»! С зарплатой в 300 долларов, но 0,6% комиссионных от каждого проданного авто. Он также предложил продавать машины немецких автоконцернов, открыл станцию техосмотра иномарок. А осенью 1990-го стал первым официальным дилером «корейцев» в Союзе.Продажи посольствам и торгпредствам шли так хорошо, что перед новым годом президент головной компании выплатил ему премию в миллион рублей. Наличными. Как вспоминал Илюмжинов - «в большом и толстом дипломате». А его партвзносы в Гагаринский райком составили 20 тысяч. Два года спустя Кирсан становится самым молодым из президентов республик в России (правил Калмыкией 17 лет). А еще через два года - самым молодым главой Международной шахматной федерации (руководил ею 23 года). Играл в шахматы с Каддафи, построил в Элисте Сити-чесс и Центральный буддийский храм, где хранят мощи Будды. Был президентом футбольного клуба «Уралан».На вопрос корреспондента «КП», действительно ли он имел контакт с инопланетянами, Илюмжинов ответил утвердительно.ИЗ ПЕРВЫХ УСТГерман СТЕРЛИГОВ:«Были миллионеры-комсомольцы, и были мы — босота»Сейчас Герман Стерлигов просит называть его крестьянином, хотя 30 лет назад именно он придумал и создал первую в России товарно-сырьевую биржу «Алиса». Но последние 18 лет Герман Львович живет в Подмосковье и нечасто вспоминает лихие 90-е...- Принятый 30 лет назад «Закон о собственности» изменил вашу жизнь?- Вся легенда о частной собственности — это уровень суеверия. Идеологическая лабуда. Во многих странах «частной» называют собственность, которая в аренде и ее через 49 лет надо выкупать, как к примеру недвижимость во Франции. Частная собственность — это полная хрень. Вопрос в том, какая власть. Если власть твердая и она дает обещание, что вас не тронет никто — работайте. И если мы такой власти доверяем, то работаем. И так же безразлично, какие законы, если власть кидает людей.- Вас кидали?- Нас никто не трогал. Беспредела особого не было. Особенно при Путине. Все спокойно и ровно.- И в 1990-м давали работать?- В 90-е я постоянно придумывал то, что законами предусмотрено не было. То биржу, то холдинг. Пока законы под это писались, мне все надоедало - и мы переходили в другие формы. На которые опять не было законов. Именно из-за нас многое и становилось законом. Потому что мы были на виду - и делали все демонстративно. В этом была особая свобода.- Частная собственность еще никому не мешала...- Что касается собственности. Не знаю никого из крестьян российских, кого бы тронули по этому поводу. Ну так, чтобы власть пришла и что-то отняла. Вот я в Слободе (хутор Стерлигова в Подмосковье, - ред.) уже 14 лет. До того был 4 года в лесу глухом. И все там было на филькиных правах. Ничего не оформлено — и все равно никто не трогал. Так у нас полстраны - у кого не оформлено.- Это хорошо или плохо?- Это хорошо. Даже отлично! Значит, власть живет не по бумажкам этим драным проклятым, а хоть по какой-то справедливости. Ты здесь трудишься — живи и работай, тебя никто не тронет. По сравнению с другими странами мы в выигрышном положении. У нашей власти много пороков, но тут они молодцы.- Из тех, кто начинал с вами, иных уж нет.- Да многих нет.- Но многие и здравствуют, вроде Ходорковского, Лисовского.- Это все комсомольцы. Мы к ним, которые вышли из комсомольско-партийной среды, отношения не имели. Мы босота были. У нас не было никаких волосатых рук, вроде папы-генерала КГБ...- То есть миллионерами тогда становились либо комсомольцы, либо такие, как вы - молодые и дерзкие, со свежими идеями?- Да, комсомольцам были нужны другие таланты. Они забирали то, что передавали им отцы. Им не надо было ходить с двумя ТТ за поясом. Они жили другой жизнью. Мы не пересекались. Мы в 1987-м занимались делами, о которых стыдно рассказывать. Это было как на другой планете. А все ресурсы – нефть, газ, уголь — это все было в их руках, по праву рождения. Все доставалось наследникам тех, кто управлял страной.«ЛИМОН» - ИЗ СССРК концу 1990-го года свой первый миллион (и даже больше) заработали также:Сергей ЛИСОВСКИЙ — тогда директор концертных программ компании «Союз», сегодня — член Совета Федерации от Курганской области, член Генсовета «Единой России». 60 лет.Михаил ХОДОРКОВСКИЙ — тогда председатель правления «Менатепа», сегодня — эмигрант в Лондоне, глава Фонда «Открытая Россия». 57 лет.Владимир ПОТАНИН — тогда президент внешнеэкономической ассоциации «Интеррос», сегодня глава одноименной компании, президент ГМК «Норникель» и глава попечительского Совета Эрмитажа. 59 лет.Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ — тогда заместитель гендиректора СП «Ренова», сегодня — председатель Совета директоров группы компаний «Ренова» и глава фонда «Сколково». 63 года.Владимир ГУСИНСКИЙ —тогда гендиректор СП «Мост» (впоследствии Группа «Мост»), сегодня —эмигрант в Израиле и Испании. 68 лет.