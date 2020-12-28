Тинькофф Мобайл - мобильный оператор Тинькофф банка - запустил новую версию собственного голосового ассистента Олега, в которой абоненты могут создавать своего личного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами.Год назад мобильный оператор первым на рынке подключил голосового помощника Олега к сотовой связи и научил его принимать входящие звонки вместо человека, когда тот не может ответить, а также записывать разговор по телефону и расшифровывать его. Бесплатно подключить его себе может каждый абонент мобильного оператора.Сегодня обновленного телефонного ассистента все также можно использовать в качестве помощника, отвечающего на звонки, и вместе с этим он поможет разыграть позвонивших друзей, а в будущем – надежно защитит от спама и мошенников. Теперь телефонного секретаря можно настроить под себя, выбрав ему имя, голос, пол и задать собственные фразы. Можно пополнить словарный запас голосового ассистента новыми выражениями, которыми он будет приветствовать разные контакты из телефонной книги - например, шутливо-дружеские для своих близких и вежливо-нейтральные для остальных.- Голосовому ассистенту Олегу в Тинькофф Мобайле исполнился один год. За это время он полюбился многим нашим абонентам. Новая версия личного секретаря была создана на основе их пожеланий, многие из которых мы реализовали в новой версии помощника, - рассказал CEO Тинькофф Мобайла Георгий Чесаков. - Теперь Олег сможет стать alter ego своего абонента - говорить его же фразами, узнавать знакомые контакты. И при этом с ним остались его умение упрощать любую коммуникацию, надежность и чувство юмора.Голосовой помощник Тинькофф Мобайла по умолчанию - мужчина, приятный во всех отношениях. Но если вдруг абонент предпочитает, чтобы у него был не секретарь, а секретарша, можно задать новый пол, поменять мужской голос на женский и придумать помощнику другое имя (или прозвище). Например, вместо Олега - Оля.Абонент Тинькофф Мобайла может выбрать, как голосовой ассистент будет представлять его, отвечая на звонки, и настроить, как помощник будет называть собеседников во время звонка. Например, «В данный момент Екатерина Петровна на совещании, перезвоните позже». Или: «Моя королева сейчас на маникюре, что ей передать?». Контакт из телефонной книжки абонента голосовой ассистент может приветствовать по имени: «Привет, Андрей! Костян на встрече. Перезвони позже или скажи, что передать». А для незнакомых контактов или сервисных служб вроде «доставки цветов» приготовить стандартное нейтральное обращение. Голосового ассистента Олега можно настроить под разные ситуации. Например, ассистент может автоматически принимать все входящие звонки или отвечать только тогда, когда абонент находится не в сети, не берет трубку на протяжении определенного времени или сбрасывает входящий вызов. Информация не потеряется: расшифровка и аудиозапись каждого звонка будут сохраняться в приложении Тинькофф Мобайла.Еще один из талантов Олега - умение вычислять номера, с которых поступают входящие звонки. Голосовой ассистент интегрирован с сервисом определения номеров Тинькофф «КтоЗвонит», и в случае необходимости присылает абоненту смс-сообщение с предупреждением: вам звонили спамеры или мошенники. В ближайшее время у голосового помощника появится еще одна полезная функция: он сможет блокировать спам-звонки либо принимать их вместо абонента.Версия 2.0 голосового ассистента Олега уже доступна для абонентов Тинькофф Мобайла в новых версиях приложения на iOS и Android. Первую неделю тестировать расширенные возможности Олега можно бесплатно, а в дальнейшем - по подписке от 59 рулей в месяц.