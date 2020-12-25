Только за 11 месяцев этого года чистая прибыль российских банков составила 1,4 триллиона рублей. Это лишь немногим меньше того, что банки заработали в прошлом году (1,7 триллиона). Более того, активы российской банковской системы за этот же срок выросли еще сильнее – на 15 триллионов рублей. С чем связан такой феноменальный рост в, казалось бы, кризисный год? Мы выделили пять основных причин.Причина 1. Помощь государстваНапрямую банковскому сектору правительство в этот раз не помогало. Мол, кризис и самоизоляция их мало затронула напрямую. Тем не менее косвенную поддержку власти все же оказали. Центробанк разрешил банкам частично распустить накопленные резервы для покрытия возможных убытков. Но она почти не понадобилась.Правительство запустило масштабные программы поддержки заемщиков. Во-первых, физическим лицам разрешили взять кредитные каникулы, то есть отложить выплаты по займам. Во-вторых, предпринимателям дали безвозмездные кредиты на зарплаты сотрудникам. В-третьих, появилась льготная ипотека, которая привела к буму на рынке недвижимости. И все это, естественно, привело к росту банковских доходов.Причина 2. Вырос кредитный портфельЭта причина плавно вытекает из первой. Казалось бы, падение доходов и кризисный год, но активность заемщиков была повышенной. Особенно на рынке ипотеки. Льготные ставки смогли получить семьи с детьми и те, кто покупал квартиры на первичном рынке. С этим как раз и связан рост банковских активов. Потому что кредитный портфель – это активы, приносящие банкам доходы. А депозиты – это пассивы, потому что за использование этих денег приходится платить процент вкладчикам.Тем более что льготные ставки на доходы банков никак не повлияли. Государство софинансирует такие займы, то есть компенсирует банкам недополученные проценты. При этом остальные кредиты банки выдавали по рыночным ставкам, которые практически не упали. На это в банках отвечали, что не могут их опустить. Мол, из-за кризиса риски невозвратов увеличились.Причина 3. Ставки по депозитам упалиВ этом году ключевая ставка ЦБ снизилась с 6,25% до 4,25% годовых. Под такой процент коммерческие банки могут занимать средства у регулятора. И это сразу же отразилось на ставках по вкладам для физических лиц. Они тоже снизились примерно на два процентных пункта. И это как раз привело к тому, что появилась удобная для банков «вилка». Разница между ставками по депозитам и кредитам увеличились, отсюда произошел и рост чистой прибыли банков.Причина 4. Меньше офисовРазличные онлайн- и мобильные сервисы коммерческие банки развивали и до пандемии. Но нынешняя ситуация подтолкнула их ускориться и сделать их более функциональными. И это привело к тому, что часть банков поняли: развивать сеть роскошных отделений с кожаными диванами и электронной очередью нет особого смысла. На этом вполне можно сэкономить. Плюс удаленных сервисов – в том, что затраты на них минимальны, а возможности для масштабирования – максимальны. Так что развитие этой тенденции будет влиять на прибыль банков и в будущем.Причина 5. Больше комиссийБанки сыграли на опережение и в этом сегменте своих доходов. Тенденция на снижение ключевой ставки ЦБ была очевидна еще несколько лет назад. Поэтому банки стали специально наращивать объемы своих комиссионных доходов, чтобы в будущем они могли компенсировать снижение процентных доходов (той самой разницы между ставками по кредитам и по депозитам). Тем более что комиссии банки теперь берут за очень многие услуги. Один из самых растущих сегментов – брокерские комиссии за сделки с ценными бумагами. Они резко выросли на фоне бума на рынке частных инвестиций, который произошел в этом году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарплаты вырастут, а безработных станет больше: Прогноз бизнеса на 2021 годЭксперт «Опоры России» опроверг выводы ЦСР о снижении доходов работающих россиян в будущем году (подробности).