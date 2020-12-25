С момента смерти Армена Джигарханяна прошло уже 40 дней. В последние годы жизни тяжело больной артист не вылезал из скандалов. Сначала случился неравный брак звезды с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер бросил престарелую жену Татьяну Власову ради молодой пассии. Правда, спустя год Армен Борисович развелся с Виталиной. Их расставание активно освещали светские хроникеры, вытаскивая на потребу публике самые смачные детали личной жизни. А на днях Власова разразилась гневной отповедью в адрес молодой соперницы в гостях у Андрея Малахова. Цымбалюк-Романовская молчать не стала и обнародовала сенсационные подробности о Малахове и Джигарханяне.Вторая жена Армена Джигарханяна резко высказалась о Виталине Цымбалюк-Романовской на шоу Андрея Малахова. 77-летняя Татьяна Власова внимательно следила за скандалами актера. Армен Борисович ведь был очарован молодой пианисткой и бросил Татьяну Сергеевну.\\"Я не могу сказать, что я его простила. Не потому, что я его не простила, а потому, что не считаю, что он сделал что-то плохое, за что я могла бы его простить. Он заболевал, а эта женщина ловко приноровилась. Как один адвокат сказал, она манипулировала им. Она уловила момент, когда он мог что-то подписать. И то, что меня не было, - тоже\\", - пояснила бывшая жена в программе \\"Прямой эфир\\" на телеканале \\"Россия 1\\".После чего и вовсе разоткровенничалась о Виталине. \\"Я могла бы при первом же слухе приехать и дать ей, извините, по морде, спустить ее с лестницы. У меня был момент, когда она убегала по лестнице, а у меня екнуло, я подумала: сейчас упадет пианистка и пальцы сломает\\", - шокировала Власова.Она предположила, что Цымбалюк-Романовской помогли пробиться в жизни особенности ее характера. \\"Тут безмерная наглость, перед которой расступаются. Настолько эта наглость большая и напористая. Правда, потом все равно люди ее распознают. Она змея подколодная\\", - отметила пенсионерка.Цымбалюк-Романовская, с которой Джигарханян состоял в браке с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017-го, шокирована словами пожилой женщины. \\"Как говорил Армен Джигарханян: «Когда актер спивается, он перестает быть актером и становится алкоголиком». А алкоголики, как известно, продадут кого угодно плюс ум, честь, совесть и репутацию. Мне жаль, что на наших глазах представители некогда великой эпохи советского кинематографа унижают себя... Я понимаю, что артисты сидят без работы, а здесь такое: давайте, мы вам заплатим, а вы польете грязью Виталину. И что мы увидели? Как говорил Армен: «сильно помятых людей». Завидовали нашему браку: кто может себе позволить жениться в 80 лет на любимой женщине?\\", - написала она в блоге под фото, где в кадре Армен Борисович ее нежно целует.Виталина также сделала сенсационное заявление о Малахове и Джигарханяне. Она объяснила, что не захотела видеть экс-возлюбленного в гробу. \\"Все спрашивают меня, что случилось с Андреем, почему он так опустился. Он ляпнул, что не ожидал, что я даже венок не передам на похороны. Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась. Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру. Я по-прежнему уверена, что меня бы не допустили к гробу попрощаться с бывшим мужем. Очевидно, невозможность сенсации так взбесила ведущего, что он так и не смог успокоиться, хотя прошло уже 40 дней со смерти артиста\\", - цитируют киевскую пианистку Дни.Ру.