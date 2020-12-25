В ходе встречи Патриарх обсудил с Владимиром Потаниным вопросы сотрудничества «Норникеля» и Русской Православной Церкви, поздравил горно-металлургический гигант с 85-летием основания, а также наградил компанию орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени за внимание к РПЦ.«Норникель» активно помогает Русской Православной Церкви: на попечении компании находятся православный телеканал «Спас», Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, Художественно-производственное предприятие «Софрино». Кроме того, «Норникель» поучаствовал в строительстве более 20 храмов и монастырей за последние пять лет, как в Москве, так и в регионах присутствия компании – на Таймыре и Кольском полуострове.В 2020 году «Норникель» и лично Владимир Потанин выделили сотни миллионов рублей на поддержку незащищенных слоев населения и пострадавших в период распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, помощь получили 56 организаций из 38 регионов России. А также в апреле при поддержке компании была сформирована группа священников, которые совершили к людям, инфицированным коронавирусом, почти 1000 выездов.В декабре 2020 года президент «Норникеля» Владимир Потанин был удостоен медали Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» I степени за поддержку региона и Церкви в период пандемии COVID-19 и помощь в ремонте здания Саратовской православной духовной семинарии и восстановлении Спасо-Преображенского мужского монастыря.