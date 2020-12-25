В Министерстве просвещения внесли изменения в сроки и порядок проведения выпускных экзаменов в 2021 году. Главное изменение касается тех школьников, кто не планирует поступать в вуз после 11 класса. Им не нужно будет проходить тестирование в формате ЕГЭ – вместо этого им предстоит два экзамена, по русскому языку и по математике, в формате традиционных выпускных экзаменов. Этого будет достаточно для получения аттестата о школьном образовании. Эти Государственные Выпускные Экзамены – ГВЭ – пройдут в школах в конце мая.А вот для тех, кто все-таки планирует поступление в вуз, ЕГЭ останется обязательным. Правда, ЕГЭ по базовой математике в этом году не будет. Поэтому, чтобы получить аттестат об окончании школы, таким выпускникам достаточно сдать на удовлетворительную оценку ЕГЭ по русскому языку.Подвинулись и сроки ЭГЭ. В 2021 году единые госэкзамены пройдут с 31 мая по 2 июля 2021 года. Дополнительный период для тех, кто пропустил экзамены по болезни или по другой уважительной причине, пройдет с 12 по 17 июля, чтобы все выпускники успели получить свои результаты и подать документы в приемные комиссии. А вот досрочный период экзамена, который обычно проходит весной, в этом учебном году проводиться не будет.Изменились сроки и других аттестаций. Так, декабрьское итоговое сочинение и изложение, которые служат допуском к ЕГЭ, пройдут в середине апреля.- Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов, – подытожил министр просвещения Сергей Кравцов. - Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным.Изменения ждут и учеников 9-х классов. Им предстоит сдавать ГИА только по двум предметам – русскому языку и математике. Вместо ГИА по предметам по выбору выпускникам 9-х классов нужно будет написать итоговые контрольные – по одному предмету на выбор ученика. Эти контрольные пройдут в период с 17 по 25 мая 2021 года. ГИА по русскому и математике пройдет позднее, с 24 по 28 мая. Пересдать эти экзамены можно будет в дополнительный период в сентябре.- При проведении экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов, - прокомментировал изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.