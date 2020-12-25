Сегодня в Москве был озвучен приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, который в августе во время любительского матча избил арбитра. По статье «причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» 39-летнему спортсмену грозило до 2 лет тюрьмы. Но судья ограничился 100 часами обязательных работ. В течение этого времени Широков должен будет отработать дворником, уборщиком снега или вроде того. Когда и где - это будут решать уже, видимо, после Нового года.После заседания защита Широкова и сам футболист не скрывали своей радости. Да, судимость из биографии уже не выкинешь, но не реальный срок, все-таки…Адвокат Вадим Лялин эпатировал журналистов, размахивая перед телекамерами черными кроссовками. Собравшимся он сообщил, что это те самые, в которых Широков пинал арбитра Никиту Данченкова по голове:- Кроссовки-неубийцы, как мы их называем. Посмотрите, фирменные, настоящая кожа!По словам Лялина (Широков во время этого монолога стоял рядом и молчал), обувь лучшего футболиста России 2021 и 2013 годов будет продана на аукционе.- Будем искать организаторов аукциона. Денежки потом передадим деткам из неблагополучных семей! - заявил защитник.К слову, помимо обязательных работ Широков наказан и деньгами. По решению суда он должен будет выплатить в качестве компенсации Никите Данченкову 100 тысяч рублей. Размышляя, сколько могли бы стоить кроссовки Широкова, адвокат Лялин заявил:- Вот мы от ста тысяч и начнем. Если желающих купить кроссовки не будет, я их куплю себе и эти деньги от нашей семьи подарим детям.Пострадавший Никита Данченков, комментируя вопросы журналистов, сказал, что он бы кроссовки своего оппонента вообще не купил бы.- Я бы лучше новые купил, чем чьи-то ношенные…Адвокаты Данченкова заявили, что готовы обжаловать приговор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБывший футболист сборной России Роман Широков заплатит избитому арбитру 100 тысяч рублейЭкс-капитана «Зенита» приговорили к 100 часам обязательных работ (подробности).