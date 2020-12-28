С вами Новый год встретят Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ольга Бузова, Дима Билан, Александр Ревва, Елена Ваенга, Леван Горозия, Алексей Воробьев, Стас просто класс, а также герои любимого сериала «ЧУМА!». Зрителей ждет лучшая альтернатива всем возможным «голубым огонькам» и «самым главным шоу». Премьера комедийного караоке-фильма состоится в онлайн-кинотеатре IVI.IVI Originals приглашает встретить Новый год по-новому. Уходящий 2020-й был совершенно непредсказуемым, поэтому проводить его надо так, чтобы назавтра точно открыть новую страницу. Полуторачасовой караоке-фильм «Чумовой Новый Год!» поможет сделать праздник особенно запоминающимся и ярким.«Никогда ещё не было так страшно весело. Новое средневековье постучалось в наши двери. Тук-тук. Это я, Чума в костюме Снегурочки. Но наш добрый смех отпугнёт ее и придаст нам сил в наступающем году», – рассказывает Сергей Шнуров.В проекте прозвучат музыкальные хиты в «средневековой» аранжировке Сергея Шнурова и неожиданном исполнении артистов. Также зрителей ждет сюрприз в виде песни, написанной музыкальным продюсером фильма Сергеем Шнуровым специально для проекта.Помимо звезд эстрады приблизят 2021 год и герои сериала «ЧУМА!».Максим Лагашкин, Зоя Бербер и Алина Алексеева, Вячеслав Чепурченко, Кирилл Нагиев, Игорь Ознобихин, Ева Смирнова, Наталья Бардо и другие. Вы будете смеяться, подпевать и точно захотите пересмотреть «Чумовой Новый Год!» на IVI.