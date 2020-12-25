Минувший год стал тяжелым для бизнеса. Компании разорялись, убытки росли, бизнесмены теряли огромные деньги.Правда, не все. Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, которые за время пандемии разбогатели еще больше. Как выяснилось, 10 самых удачливых бизнесменов в 2020 году в сумме увеличили свое состояние на 33 млрд долларов. Почти каждый из них обязан своим богатством российским компаниям, которые добывают полезные ископаемые. Лидером списка стал сенатор Сулейман Керимов, которого в прямом смысле озолотило золото.1. Сулейман КеримовСостояние: 20 млрд 913 млн долларовПрирост за год: 11 млрд 555 млн долларовЧем владеет: 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс»В кризисном году мировые валюты сильно лихорадило, и многие инвесторы стали вкладывать деньги в золото. Цена драгоценного металла сильно выросла и акции золотодобывающих компаний тоже подорожали.2. Владимир ЛисинСостояние: 26 млрд 19 млн долларовПрирост за год: 5 млрд 413 млн долларовЧем владеет: 84% акций Новолипецкого металлургического комбината.Из-за пандемии и закрытых границ в мире возник дефицит руды. Это привело к росту цен на акции Новолипецкого металлургического комбината, которые подорожали почти в полтора раза.3. Алишер УсмановСостояние: 16 млрд 182 млн долларовПрирост за год: 3 млрд 636 млн долларовЧем владеет: 49% акций USM HoldingsКак и Лисину, миллиарды долларов Алишеру Усманову принес рост цен на металлы. Компания USM Holdings, совладельцем которой является Усманов, контролирует горно-металлургический холдинг «Металлоинвест», чьи акции сильно подорожали в нынешнем году.4. Владимир ПотанинСостояние: 26 млрд 582 млн долларовПрирост за год: 2 млрд 758 млн долларовЧем владеет: 35% акций «Норильского никеля»«Норникель» - один из крупнейших производителей никеля и палладия в мире. За год его акции подорожали на 20%.5. Алексей МордашовСостояние: 22 млрд 687 млн долларовПрирост за год: 2 млрд 466 млн долларовЧем владеет: 76,4% акций «Северстали».Из-за роста цен на металлы акции «Северстали» за год подорожали на треть.6. Андрей СкочСостояние: 7 млрд 367 млн долларовПрирост за год: 2 млрд 272 млн долларовЧем владеет: 30% акций USM HoldingsКак и в у Алишера Усманова, состояние Скоча выросло благодаря подорожанию акций компании «Металлоинвест». Она входит в USM Holdings.7. Виктор РашниковСостояние: 10 млрд 293 млн долларовПрирост за год: 1 млрд 423 млн долларовЧем владеет: 84,26% акций Магнитогорского металлургического комбинатаМагнитогорский металлургический комбинат - один из ведущих мировых производителей стали. За год его акции стали дороже на 28%.8. Роман АбрамовичСостояние: 13 млрд 694 млн долларовПрирост за год: 1 млрд 33 млн долларовЧем владеет: 28,8% акций компании «Евраз»«Евраз» - международная металлургическая и горнодобывающая компания, один из ведущих производителей стали в мире. Акции за год подорожали почти на 20%.9. Леонид БогуславскийСостояние: 3 млрд 153 млн долларовПрирост за год: 1 млрд 256 млн долларовЧем владеет: компания RTP GlobalБогуславский - один из двух участников этого списка, чье богатство не связано с металлургией. RTP Global, которая ему принадлежит, владеет долями в 60 IT-компаниях по всему миру.10. Виктор ХаритонинСостояние: 2 млрд 439 млн долларовПрирост за год: 1 млрд 226 млн долларовЧем владеет: «Фармстандарт», «Биокад», Генериум.В нынешнем году компания «Биокад» зарегистрировала препарат для лечения тяжелой формы коронавируса. А научно-исследовательский центр «Генериум», который также принадлежит Харитонину, выпускает вакцину от ковида «Спутник V».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОни разбогатели на пандемии: создатели вакцин от коронавируса попали в список миллиардеров ForbesЗа этот год состояние руководителей фармацевтических компаний выросло в разы (подробности).