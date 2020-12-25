Что беспокоит россиян больше всего? Вот уже восемь лет аналитики компании «Ромир» ищут ответ на этот вопрос. Каждый год они просят респондентов назвать проблемы, которые их тревожат, и лидируют всегда одни и те же ответы: «бедность», «рост цен», «коррупция», «безработица».Впрочем, результаты свежего опроса оказались несколько неожиданными. Как выяснилось, в нынешнем году низкие зарплаты сильнее всего тревожат 15% опрошенных, столько же респондентов обеспокоены ростом цен. В прежние годы эти проблемы волновали нас куда сильнее. Например, в 2017-м низкие зарплаты беспокоили каждого пятого (21%). А вот число россиян, которых тревожат коррупция и безработица, в нынешнем году оказалось самым высоким за все время наблюдений.- Россияне из года в год говорят об одних и тех же опасениях: бедность, рост цен, коррупция, - комментирует исследование Андрей Милехин, доктор социологических наук, основатель Mile Group. - В условиях яростной борьбы с пандемией к ним добавился страх потери работы.Все остальные проблемы нервируют россиян куда меньше. Например, лишь 7% опрошенных обеспокоены плохим состоянием ЖКХ, наркоманией, ростом преступности и задержками с выплатой зарплат и пенсий. Межэтнические проблемы волнуют 3% россиян.ТОЛЬКО ЦИФРЫКакие проблемы нашего общества беспокоят россиян больше всего (различие с опросом 2019 года)Бедность и низкие зарплаты - 15% (-3%)Рост цен, инфляция - 15% (-2%)Коррупция - 12% (+1%)Безработица - 13% (+2%)По данным исследования Ромир в декабре 2020 года.