Андрей Аршавин откровенно рассказал о своих отношениях с Юлией Барановской. Футболист заявил, что на протяжении десяти лет скандалит с бывшей. Конца и края этой войне нет.Андрей Аршавин бросил Юлию Барановскую, когда она носила под сердцем их третьего ребенка. С момента расставания бывших влюбленных прошло без малого десять лет. Казалось бы, что им делить? У каждого давно своя жизнь, слава и признание. Однако бывшие влюбленные по сей день конфликтуют.Именно из-за семейных споров футболист, по его словам, не может устроить младшего сына Арсения в академию \\"Зенита\\". Ведь для этого мальчику придется переехать в Санкт-Петербург к папе.Арсений показывает неплохие результаты на поле. Поклонники мечтают, чтобы он в будущем играл за \\"Зенит\\", как его знаменитый отец. Но недавно наследник Аршавина перешел в академию \\"Спартака\\".Аршавин, конечно, тоже хочет, чтобы отпрыск посвятил жизнь клубу, в котором сам достиг выдающихся профессиональных успехов. Однако добиться этого нереально. \\"Переманивать сына в «Зенит» бесполезно. Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно. Если бы это было возможно, у нас бы не было таких скандалов десять лет\\", - заявил Аршавин в интервью для YouTube-канала Nobel.Чтобы сын играл в \\"Зените\\", ему нужно переехать в Санкт-Петербург. \\"Жить у меня - пожалуйста, я только рад. Но его мама никогда на это не пойдет. Такие сложные отношения\\", - вздыхает Андрей.Ранее Юлия Барановская заявляла, что не против общения детей с отцом. От футболиста она растит сыновей Артемия и Арсения и дочь Яну. Но несколько месяцев назад бывшие возлюбленные стали конфликтовать из-за размера алиментов. Андрею удалось уменьшить ежемесячную сумму на детей. Он объяснил это тем, что сейчас зарабатывает гораздо меньше, чем в былые годы. Барановская обжаловала решение суда.Юлия до сих пор хранит воспоминания о совместной жизни с футболистом. Как не раз вспоминала звезда, в начале романа Аршавин даже не входил в основную команду \\"Зенита\\", у него не было крупного контракта, а во время матчей его чаще всего оставляли на скамейке запасных. Первые крупные деньги пришли к Андрею гораздо позже. В 2009 году произошел переломный момент в его карьере: футболиста пригласили играть за лондонский \\"Арсенал\\". \\"Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: проси три. Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять лет\\", - хвасталась телеведущая в выпуске шоу \\"Конечно, Вася!\\".