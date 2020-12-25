Вчера сняли последний выпуск «Дома-2». Покажут его 30 декабря – это финальный день эфира «Дома-2» на ТНТ. Несмотря на то, что ведущие с участниками твердят заученный текст: «Дом-2» уходит с ТНТ, но не прощается с вами. В новом году мы встретимся на другом канале!» Перспективы у реалити-шоу пока туманные. Финальных договоренностей о вещании на каком-то из эфирных каналов нет.Один из экс-менеджеров проекта рассказывает kp.ru: «Запущенные слухи о том, что крупные эфирные каналы интересуются «Домом-2» сильно преувеличены. Проект дорогой в производстве, при этом интерес аудитории к нему последние годы снижался. Пока остаются небольшие шансы, что он будет идти на онлайн платформе или на мелком канале. Но когда это случится, то ради повышения рентабельности придется провести оптимизацию. Сократить команду, число участников, их зарплаты. Возможно оставить молодежь, которая согласна участвовать в шоу без зарплат – ради пиара, борьбы за приз. У проекта два главных лица: на самом деле и Бузова, и Бородина не получают на «Доме-2» по 5 миллионов в месяц, не понятно откуда появляются такие цифры. Два миллиона с небольшим за «Дом-2» и шоу «Бородина против Бузовой» - максимум, который корректируется и зависит от числа съемочных дней. Возможно, что таких звезд финансово в дальнейшем уже и не потянут. Пока решения неочевидны».Ксения Бородина предполагает, что может остаться без места ведущей «Дома-2», но у нее есть финансовая подушка безопасности – бизнес-проекты, успешный блог, накопленная популярность. А Ольга Бузова давно уже самостоятельная звезда и бизнесвумен – она получила от «Дома-2» все возможные дивиденды, главный из которых – симпатии многомиллионной аудитории, которая 16 лет назад смотрела этот телепроект с яркими героями. За эти годы многое изменилось – аудитория ушла в соцсети. Не случайно сейчас на площадке «Дома-2» в переоборудованном вип-доме снимают реалити-шоу с ТиkТоkерами. «Дом-2» перестал быть модным у молодежи, хотя своя аудитория у проекта осталась.Запускали слухи о перемещении «Дома-2» на другие каналы холдинга «Газпром-медиа» - «Пятница!» или ТНТ4. Однако все они не нашли подтверждения. Гендиректор «Пятницы!» опроверг эту «новость». Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев рассуждает: «Почему-то все, как заведенные, пишут, что «Дом-2» переедет на СТС или «Пятницу». Кто-то определенно хочет выдать желаемое за действительное. Гендир «Пятницы» уже говорил, что «Дом-2» ему не нужен. У СТС такая же позиция. По моей информации, руководство продакшна продолжает вести переговоры с каналами помельче, но пока ни с кем не договорились. Все усложняется тем, что никто не захочет (да и вряд ли сможет) платить за производство проекта столько же, сколько ТНТ».Так что пока «Дом-2» без прописки и перспектив-2021. Но Ольга Бузова и Ксения Бородина с канала ТНТ не уходят. С конца января по будням утром продолжит выходить проект «Бородина против Бузовой», который они ведут по очереди. Изменится его формат. Сейчас в ток-шоу обсуждают пары с «Дома-2». Но так как на ТНТ «Дома-2» не будет, то возьмутся за громкие истории из жизни обычных людей – должно получится ток-шоу с уклоном в социальную тематику. Также на шоу будут периодически приходить бывшие известные участники «Дома-2», звезды со своими близкими к семейной аудитории телеканала проблемами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Бузова - ладно, но куда идти Бородиной\\": поклонники бьются в истерике из-за закрытия \\"Дома-2\\"Самое продолжительное российское шоу \\"Дом-2\\" закрывают. Оно выходило в эфир с 2004 года. Большой двухчасовой финал передачи выйдет 30 декабря 2020 года. Меж тем поклонники буквально бьются в истерике, узнав неожиданную новость (подробности)