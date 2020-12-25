Новая подруга гардемарина Виктория Ворожбит, которая поразительно похожа на его прошлую большую любовь Анастасию Заворотнюк, под Новый год получила \\"подарок\\" от экс-супруга. Дальневосточный медиамагнат Виктор Суханов больше года мстит бывшей за связь с Сергеем Жигуновым, таская ее по судам и воюя за каждую копейку.У Суханова и Ворожбит одновременно идут несколько процессов: большой - по разделу совместно нажитого имущества на общую сумму около 60 миллионов, и поменьше - по отдельным финансовым спорам. Так, недавно Суханов одержал победу в суде, обязав экс-супругу платить за ипотечный дом, в котором он проживает.Судя по материалам дела, которые оказались в распоряжении kp.ru, еще во время брака супруги приобрели во Владивостоке особняк на 108 квадратных метров с земельным участком на 600 \\"квадратов\\". Так как собственных средств не хватало, часть суммы, а именно 6 миллионов, пришлось занять у банка - по ипотечному договору Виктор и Виктория выступили созаемщиками. Однако, после развода ежемесячные платежи в размере 89,6 тысяч рублей целиком легли на брошенного мужа, хотя жена в рамках раздела имущества потребовала себе половину стоимости особняка...Из материалов дела:\\"Сухановым были оплачены денежные средства в счет погашения кредита в размере 358345 рублей 76 копеек. Данные денежные средства, выплаченные им в рамках кредитного договора после прекращения брачных отношений, подлежат распределению между ним и Ворожбит В.Н. в равных долях. Просит взыскать с Ворожбит В.Н. на погашение кредита в размере 179172 рубля 88 копеек, а также расходы на уплату госпошлины в размере 4783 рубля\\".На суд ни сама Виктория, ни ее адвокат так и не явились: заседание пришло без их участия, и все требования истца были удовлетворены. Решение суда вступило в силу, однако избранница Жигунова не торопилась рассчитываться с бывшим супругом. Так Виктория Ворожбит попала в \\"черный список\\" судебных приставов: в конце ноября они возбудили исполнительное производство на сумму 184 тысячи рублей.Между тем, не исключено, что сама Виктория этот проигрыш под 200 тысяч считает... выигрышем. Ведь по словам ее адвоката Павла Солеварова, изначально оскорбленный муж пытался убедить суд, что развелся с красавицей-супругой еще несколько лет назад, а значит, все это время тянул кредит в одиночку. Если бы Суханову это удалось, он бы получил с бывшей около 3 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Жигунов вернется к жене\\": звездный нумеролог предрекла крах отношений актера с \\"двойником Заворотнюк\\"Клара Кузденбаева разложила совместимость \\"гардемарина\\" с тремя главными женщинами в его жизни (подробности)Новую подругу Жигунова и \\"двойника Анастасии Заворотнюк\\" разыскивают судебные приставы46-летняя Виктория Ворожбит распродает по бросовым ценам свои шубы, сумки и телефоны (подробности)