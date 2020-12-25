Экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков за избиение ногами молодого арбитра Данченкова в любительском матче получил 100 часов общественных работ и 100 тысяч рублей штрафа.Напомним обстоятельства. Бывшая звезда российского футбола решила поиграть для удовольствия. Широков вышел на поле, но оказалось что он - трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА – не авторитет для молодого судьи. И этот судья, когда на него футбольная звезда стала орать матом, достал красную карточку и удалил эту звезду с поля. И тогда звезда полностью слетела с катушек - наотмашь била арбитра руками, а потом уже лежащего – ногами. И за это ей, этой звезде, присудили всего-то 100 часов работ. А полтора года назад Кокорин и Мамаев за то, что замахнулись стулом на чиновника федерального уровня получили по полтора года реальной тюрьмы.Ничего себе так с мая 2019 года изменился УК, да?А вы к кому ближе по уровню связей? Если к федеральному чиновнику, то тут для вас все в порядке. Или к молодому футбольному арбитру – то вам лучше обходить бывших футболистов сборной России километра за два. А если не повезло оказаться на их жизненном пути, то лучше встать на колени и закрыть голову руками. Потому что 100 тысяч рублей – это может для вас сумма. Для них – один чек на посиделки в ресторане с друзьями.Хотя в суде они говорили совсем другое. Показали справку, что Широков, оказывается, работает помощником юриста и получает 50 тысяч рублей. А на иждивении у него восемь человек. Откуда платить штрафы?! Что? Особняк и куча люксовых иномарок? – Нет, не слышали.И ведь у них, у бывших футболистов сборной России, есть своя логика. Что бы сделал нормальный человек, получив такой приговор? Еще раз принес бы извинения, может быть неискренние, но все-таки попросил бы прощения. Но вы почитайте, что говорил адвокат Широкова после приговора.«Это позор Данченкова на всю его жизнь!» - разорялся юрист. «Ему это будет вспоминаться не один год. Можно сказать, что это было должностное преступление, которое он совершил при выполнении своих обязанностей… Это наша победа. Мы разорвали их в хлам», - вдохновленно вещал адвокат на телекамеры. А рядом стоял его подзащитный и улыбался. Ведь как ловко получилось: арбитр в любительской игре показал звезде красную карточку – это преступление! Должностное! А та разъяренная звезда, что избивала этого судью ногами, оказывается, одержала победу. Опять, стало быть, как и тогда на поле, разорвала в хлам.Конечно, это история не про спорт, и не про футбол. Но она про то, как те, кто вроде бы должен быть героями и примером для мальчишек, приходящих в футбольные школы, оказываются Широковыми. С другой стороны, чем не мотивация? Тренируйся, прибавляй, дорастай до сборной России, а потом на пенсии сможешь ногами бить судей и тебе за это ничего не будет. Вот только сначала не забудь убедиться, что перед тобой не чиновник федерального уровня.