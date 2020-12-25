В Дудинке члены комиссии по этнологической экспертизе на встрече с представителями коренных малочисленных народов Таймыра рассказали о компенсационных мерах, которые они рекомендуют компании “Норникель” по итогам анализа последствий разлива топлива на норильской ТЭЦ-3. Этнологическая экспертиза последствий экологического ущерба проводилась впервые в российской практике и может стать модельным опытом взаимодействия недропользователей и коренных малочисленных народов в Арктике.“Комиссия по этнологической экспертизе пришла к выводу, что коренные малочисленные народы ограничены в возможности осуществлять добычу водных биоресурсов на акватории общей площадью 87939,15 га. Иные виды традиционной хозяйственной деятельности, такие как оленеводство, охота и собирательство, не пострадали” - рассказал председатель комиссии по этнологической экспертизе, профессор базовой кафедры \\"Управление проектами и программами Capital Group\\" РЭУ им. Г.В. Плеханова, Иван Потравный.“Мы рекомендуем два этапа компенсаций коренным жителям региона. На первом этапе это возмещение прямых убытков, причиненных общинам и главам домохозяйств коренных малочисленных народов, рассчитанные по методике Минэкономразвития за пятилетний срок. На втором этапе мы рекомендуем принять меры, направленные на поддержку в более долгосрочной перспективе (до 2024 года). Они касаются сохранения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, языков и культуры, создания новых рабочих мест взамен утраченного объема промыслов. Мы готовы принять участие в соответствующих программах, в частности, в развитии этнотуризма на Таймыре”- рассказал координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.“Стоимостная оценка воздействия разлива топлива ТЭЦ-3 в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов была проведена в соответствии с методикой исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, утвержденной приказом № 565 от 9 декабря 2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации. Размер убытков, причиненных представителям коренных малочисленных народов, составляет около 175,3 млн рублей при единовременной выплате. При расчетах убытков учитывалась общая площадь водных ресурсов с ухудшенным качеством водных участков озера Пясино и реки Пясино, рыбопродуктивность рыбных запасов по каждому типу водоемов, средняя стоимость 1 кг рыбы и материальные затраты по рыболовству по данным родовых общин\\" - рассказала член комиссии Ирина Самсонова, д.э.н., руководитель отдела этносоциальных и этноэкономических исследований Академии наук Республики САХА (Якутия).Оленеводы, охотники и рыболовы будут содействовать в восстановлении территории, сообщил Геннадий Щукин, председатель семейно-родовой общины долган и президент местной Ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Таймырского Долгано-Ненецкого района. “Они будут надеяться, что технология придет в тундру и будет ее чистить. Теперь мы будем держать вопрос на контроле на местах, всех рыбаков просить о предоставлении информации, будем вылавливать рыбу на затронутых территориях и сдавать на ежегодную экспертизу” - сказал Щукин.Этнологическая экспертиза по факту разлива нефтепродуктов в Норильске инициирована Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Проектный офис развития Арктики (ПОРА) выступил организатором работ. Комиссия по этнологической экспертизе исследовала, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера. В ее состав вошли ученые и эксперты РЭА им. Плеханова и МГУ имени Ломоносова (Москва), Лаборатории арктического биомониторинга САФУ (Архангельск), отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики Саха (Якутск), Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН, Федерального агентства по делам национальностей и других организаций. Подробнее об этноэкспертизе - на сайте.“При проведении этнологической экспертизы последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильске учитывался опыт этнологических экспертиз, проведенных в Якутии, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Объём рекомендуемых компенсационных мер является беспрецедентным. Так, в Якутии за 10 лет действия регионального закона при 22 проведенных этноэкспертизах было выплачено 103,3 миллиона рублей. Однако реальный эффект зависит не только от экспертизы как научного исследования, но и от дальнейших действий самой компании. Мы видим, что \\"Норникель\\" открыт к диалогу и проявляет ответственную корпоративную социальную политику в данном вопросе” - отметила юрист в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации Антонина Горбунова.По состоянию на 25 декабря Норильская топливно-энергетическая компания уже заключила договоры с 19 общинами, в которые объединены 375 представителей коренных народов Таймыра. Они получат 94 миллиона рублей до конца этого года.