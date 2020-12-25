Сегодня, 25 декабря звезды сообщили о том, как лечатся от COVID-19, есть и печальные новости.Лечатся амбулаторно71-летняя Ирина Муравьева пошла на поправку. Коллеги народной артистки из Малого театра сегодня сообщили, что Муравьева пока на больничном, но чувствует себя хорошо, динамика положительная. Напомним, что после скачков температуры актриса сдала положительный тест на коронавирус. Доктор принял решение об амбулаторном лечении.28-летний Юрий Борисов лечится дома, и есть информация о возвращении артиста уже в начале года на съемочную площадку. Борисов заменил в продолжении «Гоголя» Сашу Петрова. Звезда фильмов «Бык», «Калашников» переносит коронавирус в легкой форме.54-летняя Оксана Сташенко решила сообщить о том, как работают врачи в Подмосковье по вызовам к больным с подозрением на коронавирус – испытала на себе. Заслуженная артистка, звезда сериала «Возвращение Мухтара» рассказывает: «Я позвонила по общеканальному телефону для вызова врача на дом в Подмосковье. В течении десяти секунд трубку взяла какая-то женщина, записала только номер полиса, без фамилии. Мы сами себе не поверили, потому что слышали только о том, что дозвониться к ним нельзя. Так что, не верьте никому, если заболели вы или ваши близкие, звоните, и врачи приедут и помогут! Они, действительно, на фронте - на войне с вирусом. Те, кто побывал в больницах говорят именно так. А лучше, берегите себя и своих близких, носите маски и перчатки, чтобы не заболеть и не заразить, не добавляйте работы врачам, пожалуйста, как правильно сказал Рошаль: «Врач не батрак». Из-за неверия в вирус люди подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни врачей, тех, кто спасает нас от смерти! Не экспериментируйте на себе, ведь результат эксперимента может быть и летальным». Сташенко с мужем живет коттеджном поселке в Дмитровском округе, поэтому думала, что участковые врачи к ним поехать не смогут, так как артисты прикреплены к московской поликлинике, а заболели в Подмосковье. Однако врачи приехали оперативно. Коронавирус не подтвердился. Супруг Сташенко проходит лечение от нековидной пневмонии. Сегодня Оксана Сташенко также сообщила печальную новость – от коронавируса умер муж ее сестры и близкая подруга.Утраты74-летний Владимир Бакин скончался в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Председатель законодательного собрания Кировской области был госпитализирован на прошлой недели из-за тяжелого течения заболевания71-летний Владимир Христов умер от осложнений, возникших из-за коронавирусной пневмонии. Председатель совета директоров компании «Сусуманзолото» был госпитализирован с COVID-19 в одну из московских клиник. По данным Forbes в 2020-м году финансовое состояние бизнесмена оценивалось в $500 млн.