2020 год научил нас многому. Например, тому, как важна помощь пожилым людям. А еще - тому, что бескорыстно помогая другим - ты в конечном итоге помогаешь самому себе.На вопросы тех, кто готов освоить новую для себя ступеньку волонтерства и больше узнать о помощи пожилым людям, готов ответить благотворительный фонд «Старость в радость».Он существует с 2011 года. Все начиналось с группы волонтеров, навещавших одиноких стариков в домах престарелых. Постепенно из волонтерского движения вырос фонд, который стал оказывать помощь во всех социальных учреждениях, где живут пожилые люди и инвалиды, заниматься созданием патронажных служб на дому. Сейчас «Старость в радость» курирует более 350 домов-интернатов по всей России, а еще участвует в пилотном проекте по выстраиванию в России системы долговременного ухода.29 декабря 2020 года благотворительный фонд «Старость в радость» проводит презентации двух методических пособий. Первое - «Из волонтеров в профессионалы» - разработано на средства гранта «Москва - Добрый город» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. А во втором описан опыт фонда «Старость в радость» по видеоволонтерству - на этот формат добровольцы вынужденно перешли в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Вторая методичка создана благодаря полученной поддержке от Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.Авторы пособий отмечают, что в них собран более чем 10-летний опыт, накопленный волонтерами и сотрудниками фонда.- И самое главное, что в них описано очень много практических кейсов, которые позволяют организовать волонтерскую поддержку пожилых и инвалидов в интернатах с нуля. В этих двух пособиях представлены и азы волонтерской работы с пожилыми людьми и инвалидами, и практики работы с самими волонтерами, построения команды и психологической поддержки единомышленников. Есть в методичке и рассказ и о видеовстречах волонтёров и жильцов интернатов — новой для нас практики, успешно отработанной в пору пандемии, - рассказали в фонде.На ней выступят директор БФ \\"Старость в радость\\" Елизавета Олескина, руководитель волонтерских программ Москвы Анна Хатеева, куратор направления видеоволнтерства фонда Таисия Ермоленко. Своим опытом взаимодействия с волонтерами поделятся и сотрудники социальных учреждений: представители ПВТ 31 г. Москвы, руководитель Кашинского ДИПИ Воронежской области, организатор досуга Брянского дома-интерната. На связь выйдут и сами подопечные - о том, как важно для них общение с волонтерами, расскажут жильцы ПВТ 31 г. Москвы и социальных учреждений Ростовской области.Презентация пройдет 29 декабря с 17.00 до 18.20.Приглашаются волонтёры, сотрудники социальных учреждений, благотворительных фондов, участники волонтерских движений и все неравнодушные, кому близка и интересна эта тема.Регистрация на мероприятие - по ссылке.