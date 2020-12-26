В ВОЙСКАХ АЗЕРБАЙДЖАНА НАЧАЛАСЬ ДЕМОБИЛИЗАЦИЯВ Азербайджанской армии идет демобилизация. Согласно приказу, военнослужащие, призванные на военную службу 28 сентября будут поэтапно демобилизованы до 15 апреля 2021 года.ПРЕМЬЕР АРМЕНИИ СОГЛАСИЛСЯ УЙТИ В ОТСТАВКУПремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что \\"не цепляется за кресло\\" и готов уйти в отставку, \\"если так решит народ\\" во время внеочередных парламентских выборов в 2021 году.\\"Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время\\", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.Там же отметил, что граждане не поддерживают оппозицию, хотя той не мешали вести агитацию целый месяц.\\"Оппозиция обладает огромными финансовыми, медийными и организационными ресурсами, широкими возможностями для организации митингов и акций протеста, но она не только не смогла обеспечить поддержи народом своих требований, но и число ее сторонников достигло минимума\\", - заявил Пашинян.РОССИЯ ПОДДЕРЖАЛА КАРАБАХ 2 МИЛЛИОНАМИ ФРАНКОВРоссия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков на решение гуманитарных последствий конфликта в Карабахе. Об этом говорится в сообщении МИД России: \\"В соответствии с решением правительства РФ в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) внесен добровольный взнос в размере 2 миллионов швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта\\".В это время в школах Степанакерта российские военнослужащие провели \\"Урок миротворца\\". Бойцы российского Центра гуманитарного разминирования показали учащимся, какую таят в себе опасность неразорвавшиеся мины и снаряды.\\"Также специалисты продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи\\", - говорится в сообщении Минобороны России.