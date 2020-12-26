Гарик Харламов неожиданно разоткровенничался о своем здоровье. Личными подробностями шоумен поделился на Youtube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю». Если до развода с Кристиной Асмус Гарик Бульдог всегда старался производить впечатление человека, у которого нет никаких проблем, то теперь артист решил поведать поклонникам об интимных операциях и болезнях, о которых не принято говорить публично.Гарик вспомнил, что в 14 лет ему сделали обрезание. Причем операцию ему сделали вовсе не по религиозным соображениям.- Это для эстетики. Мне 14 лет было, - сообщил артист. – На этой операции настоял отец.Еще одну операцию Гарик перенес уже в зрелом возрасте. Харламов признался, что страдал геморроем, который заработал из-за малоподвижного образа жизни.- Эту болезнь назвали четко, она такая и есть. Это реальный гемор! Как это проявляется? Ездишь такой на машине, слушаешь музыку, все хорошо, а потом думаешь: \\"Что у тебя в ж..е?\\", - пошутил артист. - Сидеть невозможно, стоять невозможно, ничего невозможно.Гарик поведал, что сначала не обращал внимания на этот недуг. Но когда ему стало хуже, все-таки был вынужден обратиться к медикам. Шоумену сделали операцию, и проблема больше его не беспокоила.Еще одна проблема Харламова – мочекаменная болезнь, которая появилась у него из-за неправильного питания. Как-то раз с Гариком случился приступ, из-за которого он буквально катался от боли по полу в казино в Риге. Шоумену вызвали скорую, врачи приехали уже через пять минут. Гарика увезли в больницу, где ему вкололи обезболивающее и госпитализировали. Через пару часов камень вышел самостоятельно, и боль прошла.- Катался на полу по этому казино в одних трусах, это было в первый раз со мной, думал, что умираю. Но после того, как камень вышел, боль тут же прекратилась. Буквально через 3 часа я вернулся снова в казино, люди просто ах**ли, - рассказал Харламов.Напомним, суд развел резидента «Comedy Club» Гарика Харламова и звезду фильма «Текст» Кристину Асмус в октябре. Решение расстаться супруги приняли больше года назад, но долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. После расставания с мужем Кристина осталась жить в доме, который шоумен купил для своей семьи. А Гарик съехал в съемное жилье.Сейчас Гарик – завидный холостяк. По данным Forbes, за минувший год резидент Comedy Club заработал 2,9 миллиона долларов.