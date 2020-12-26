Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон заявили, что в этом году не будут поздравлять соотечественников со счастливым Рождеством, поскольку на фоне ситуации с пандемией подобные слова выглядят не совсем этично.«Желать счастливого Рождества в этом году как-то неправильно, поэтому мы желаем, чтобы 2021 год был лучше», – написали супруги в Twitter.Позже они сообщили, что в канун праздника их мысли заняты теми, кто переживает потерю близких из-за коронавирусу или борется с заражением в «красных зонах» больниц.Ранее стало известно, что на фоне пандемии контакты королевы Елизаветы II ограничили, поэтому вся семья не будет собираться вместе, а королева и ее супруг, принц Филипп проведут праздники отдельно, в Виндзорском замке.