Посетителю казино в американском Лас-Вегасе несказанно повезло: посетив игровое заведение, он сорвал джекпот на игровых автоматах и стал обладателем свыше $15 миллионов.Вечером 24 декабря мужчина выиграл баснословный приз, потратив при этом всего $40. По словам представителя казино, выигрыш стал крупнейшим в штате Невада за последние восемь лет.По понятным причинам, личность счастливчика не раскрывается. Известно лишь, что мужчину зовут Кевин и выигранную сумму он планирует потратить на поддержку собственного бизнеса.«Это был незабываемый канун Рождества. Мы очень рады и гордимся тем, что смогли сыграть свою роль в этом историческом праздничном джекпоте в Suncoast», – заявил журналистам представитель компании, владеющей казино.Вместе с тем, выигранная Кевином сумма не является рекордной: в 2003 году 25-летний посетитель казино Excalibur стал богаче почти на $40 миллионов.