Современное родительство - явление интересное, но очень противоречивое. Мамы и папы по-прежнему пекутся об образовании детей, но уже готовы к тому, их чадо в какой-то момент решит стать блогером или тиктокером. Они борются с гаджетоманией, хотя сами не прочь посидеть в Facebook. Компания “MAXIMUM Education” провела исследование о взаимоотношениях между родителями и детьми. Мам и пап спрашивали об их страхах, взаимопонимании с детьми, отношении к новым технологиям и многом другом. Вместе с психологом Ириной Гришиной мы попытались разобраться, кто же такой современный родитель.- Исследование показало, что каждый пятый родитель уделяет ребенку от 3 до 5 часов в день. Это пример того самого интенсивного родительства, о котором сейчас все говорят?- Думаю, что в эти 3-5 часов включается все время, которое родитель готов уделить своему ребенку. Сюда входит и время, когда мы готовим для него еду или везем ребёнка с музыкальную или спортивную школу. Поэтому не думаю, что здесь что-то сильно поменялось по сравнению с советским периодом. С той лишь разницей, что сейчас появилось гораздо больше секций и кружков. И родители часто стараются занять все свободное время своих детей, что, конечно, не очень хорошо.РОДИТЕЛИ СТАРАЮТСЯ ОБХОДИТЬ ОСТРЫЕ УГЛЫ- Большинство родителей до сих живут по формуле “хорошее образование = счастливый ребенок”?- Думаю, тут мало, что изменилось с советского времени. Большинство родителей до сих пор считают, что хорошее образование - это путь к счастливой и благополучной жизни. Хотя на практике это далеко не всегда так. Тем не менее, большинство разговоров с детьми - исключительно о школе и уроках.- Самой популярной темой для разговора с ребенком родители назвали образование. Хотя на самом деле школа занимает не самое важное место в жизни детей. Возможно это говорит о том, что родители перестают интересоваться жизнью ребенка вне школы, не знают, чем он живет?- Такая проблема, действительно, есть, и она отнюдь не новая. Всему виной родительские страхи. С одной стороны, они боятся, что дети недополучат образование и останутся не у дел. Но есть и другая проблема - родителям, как правило, трудно поговорить с детьми о чем-то другом. Обычно подростков волнуют философские вопросы: какие люди хорошие, а какие плохие, чему посвятить свою жизнь и так далее. У ребенка на этот счет уже есть свое мнение, и оно может сильно отличаться от родительского. Поэтому родители обходят эти темы стороной, дабы не спровоцировать конфликт.ДЕТИ НЕ МОГУТ ОТЛОЖИТЬ ЖИЗНЬ НА ЗАВТРА- Почему подростков так бесят разговоры о школе?- Как это чаще всего происходит: приходит ребенок домой, а ему с порога - “Что сегодня получил?”, “Похвалила ли тебя Марьиванна”. Никто ведь не спрашивает: “Что интересного ты сегодня узнал на биологии?” “Что тебя удивило?”. То есть детей целый день оценивали в школе, а дома их продолжают оценивать родители. Конечно, это неприятно. В таких случаях я предлагаю родителям поставить себя на место детей. Представьте, приходите вы домой, а ребенок начинает вас допытывать: “Ты всю работу сегодня сделал? А начальник хвалил тебя? Как нет? Ну все, на выходных гулять не пойдешь”.- Насколько родительское представление о счастье отличается от того, каким его видят дети?- Как мы уже выяснили, родители свято верят в формулу “хорошее образование= счастливый ребенок”. У детей картина мира несколько другая, и образование в ней явно не на первом месте. Подростки живут и хотят жить здесь и сейчас. В силу отсутствия опыта дети просто не могут представить свою жизнь на 10-15 лет вперед. Когда учишься в школе, абсолютно не представляешь, чему тебя будут учить в институте, и уже тем более, как это пригодится на работе. Это все очень далеко и туманно. Поэтому для детей счастливый мир - это мир, где есть их друзья, где происходят какие-то интересные события, где они могут делать что-то неординарное, веселое.ГАДЖЕТЫ ПОРАБОТИЛИ И МЛАДШИХ И СТАРШИХ- Готовы ли современные родители к тому, что их ребенок захочет стать ютубером или тиктокером?- Как ни странно, но все больше родителей склонны с этим смириться. Здесь есть несколько причин. Во-первых, сейчас сильно растет зона неопределенности. В том же Советском Союзе все было понятно: ты закончишь такой-то институт, потом пойдешь работать туда-то и далее по списку. Сейчас такого нет. Постоянно появляются какие-то новые профессии, меняются условия. Поэтому родитель перестал чувствовать себя экспертом, он уже не может точно посоветовать ребенку, куда идти учиться. Вторая причина в том, что в последние несколько лет вектор сильно сместился с высшего образования на среднее. Если раньше все считали, что успех зависит исключительно от высшего образования, то сейчас эта аксиома уже под вопросом. Поэтому очень много ребят поступают в колледжи, а не в ВУЗы. Те же фотографы, например, им совершенно не обязательно поступать в университет. Да и в целом к среднему образованию с большим уважением стали относиться. Наконец, третий момент: сами взрослые все чаще сталкиваются с представителями таких, как принято говорить, свободных профессий. Они сами пользуются услугами фотографов, смотрят блогеров, кто-то уже и ТикТок себе завёл.- Большинство родителей считают, что гаджеты мешают им общаться с детьми. Это реальная проблема или надуманная?- Гаджетомания - действительно бич нашего времени. Тут есть две стороны. Во-первых, пристрастие к гаджетам может появляться из-за того, что внутри семьи есть какие-то проблемы. Очень часто дети уходят в гаджеты просто потому, что они не знают, чему посвятить себя в реальной жизни. Например, ребёнок сидит один дома. Он, конечно, может сам придумать себе какое-то занятие. Но для этого надо подключить фантазию, подумать… А тут есть готовая игра, которая точно поднимет настроение. Поэтому задача родителя - показать ребёнку, что и в реальной жизни есть много всего интересного. Есть и вторая сторона медали. Дело в том, что сами гаджеты становятся более хитрыми. Они все больше захватывают наше внимание, и это касается родителей в том числе. Очень часто мы видим такую ситуацию: мама ругается на ребёнка за то, что он играет в телефон, и сама в это время сидит в Facebook. Поэтому главный совет - сначала сами отложите телефон, а потом уже требуйте что-то от ребёнка. Это не значит, что смартфонами нельзя пользоваться вообще, просто стоит делать это осознанно.ТОЛЬКО ЦИФРЫ- Половина опрошенных родителей уделяют своим детям 1-3 часа ежедневно; каждый пятый - 3-5 часов- Самая популярная тема для разговора с ребенком - образование. Так ответили 87% родителей школьников. На втором месте - бытовые и семейные вопросы - об этом заявили 81% опрошенных родителей.- Самой проблемной зоной в общении с ребенком родители считают гаджеты - на это указали 68% респондентов.- 39% опрошенных родителей считают, что у их детей есть страх не сдать ЕГЭ или ОГЭ- Главным поводом для беспокойства родителей является образование ребенка. С этим согласны чуть больше половины респондентов (51%).- Абсолютное большинство родителей (87%) главным ожиданием назвали, чтобы их ребенок был просто счастлив. Вторым по популярности ожиданием стало поступление в вуз, а третьим - самостоятельность ребенка в учебе.- Родители школьников оценили уровень взаимопонимания со своими детьми на 3,9 из 5.Опрос проводился среди родителей школьников 5-11 классов. В исследовании приняли участие 1000 человек по всей России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоколение Z: У нас дома «завелись» иныеОбозреватель «КП» Александр Милкус – о неослабевающей дискуссии по поводу будущего наших детей, родившихся «с гаджетами в руках» (подробности).