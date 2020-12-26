В ноябре россияне приобрели 157 580 новых автомобилей, что на 5,9% больше, чем в том же месяце 2019 года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. А средний размер автокредита в предпоследнем месяце года достиг рекордных 880,5 тыс. руб. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ объединяет информацию о ссудах 104 млн. заемщиков от 4000 кредиторов). Самый низкий размер займа на машину был во время локдауна - 700,2 тыс. руб. В июне, когда наблюдался пиковый спрос авто, средний кредит составлял почти на 100 тысяч меньше.Самые большие автокредиты выдавались в Москве — в среднем 1 397,1 тыс. руб., а также Московской области (1 114,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (1 093,0 тыс. руб.), Ленинградской области (977,2 тыс. руб.), а также в Краснодарском крае (973,7 тыс. руб.).Самые значительное оживление на рынке автокредитования произошло в Кемеровской области, где средний размер ссуды прибавил 74% (смотри таблицу о других городах).По мнению эксперта, причина таких рекордных показателей в том числе в желании людей \\"запрыгнуть в последний вагон\\" программ льготного автокредитования.- Средний чек автокредита постоянно растет с лета, а в ноябре «обновил» рекорд декабря прошлого года. Это произошло благодаря отложенному на несколько месяцев спросу на покупку автомобилей, который сформировался в период жестких «карантинных» мероприятий, - объясняет Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. – Помимо этого, активность на авторынке в последние месяцы была связана с расширением условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожиданием покупателями повышения цен на автомобили. При этом в ноябре данные госпрограммы льготного автокредитования завершились, и пока сложно говорить о том, как это отразится на среднем чеке автокредита в декабре текущего года и в первые месяцы наступающего.Средний размер кредита в крупных городах России в ноябре 2020 года (в сравнении с ноябрем 2019-го), в руб.:Москва - 1 397 108 руб. (+14,4%)Московская область - 1 114 244 (+7,7%)Санкт-Петербург - 1 092 991 (+5,9%)Ленинградская область - 977 249 (+10,1%)Краснодарский край - 973 714 (+4,4%)Ханты-Мансийский АО — Югра - 944 576 (+3,9%)Ставропольский край - 888 086 (+5,4%)Новосибирская область - 878 983 (+9,4%)Ростовская область - 870 137 (+4,0%)Рязанская область - 850 255 (+11,1%)Тульская область - 844 157 (+3,6%)Красноярский край - 820 288 (-2,7%)Нижегородская область - 810 475 (+7,3%)Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) - 809 921 (+6,4%)Омская область - 782 352 (+10,2%)Свердловская область - 764 613 (-2,8%)Саратовская область - 763 513 (+5,6%)Ульяновская область - 762 141 (+12,1%)Белгородская область - 762 055 (-1,5%)Республика Татарстан - 750 290 (+7,2%)Воронежская область - 747 786 (+4,2%)Волгоградская область - 737 832 (-0,8%)Челябинская область - 734 194 (-1,7%)Самарская область - 733 795 (+6,4%)Республика Башкортостан - 733 202 (+3,8%)Оренбургская область - 717 752 (-3,4%)Пермский край - 708 801 (+1,4%)Кемеровская область - 704 516 (+74,0%)Удмуртская Республика - 690 424 (+2,5%)Кировская область - 673 778 (-5,4%)По данным НБКИ за ноябрь 2020 года.