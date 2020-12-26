В центре Берлина произошла стрельба. Полицию вызвали жители района Кройцберг, которые сообщили о нескольких выстрелах.Трое раненых были обнаружены неподалеку от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), находящейся в Кройцберге. Уже известно, что они не имеют никакого отношения к деятельности этой партии и не работают в ее штаб-квартире.К поиску стрелявших подключены дополнительные силы полиции, он также ведется с вертолетов.Никаких других деталей, включая версий произошедшего берлинская полиция пока не озвучивает. Однако немецкие СМИ говорят, что речь, скорее всего, идет о каком-то конфликте.В феврале этого года в Кройцберге уже стреляли. Тогда погиб 1 человек, четверо получили ранения. Все пострадавшие были этническими турками, пришедшими в один из концертных залов на комедийное шоу.