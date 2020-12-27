Новость о том, что народная артистка России Ирина Муравьева попала в больницу с коронавирусной инфекцией, появилась несколько дней назад, 22 декабря. Потом информацию уточнили: выяснилось, что актриса не в больнице, она находится на лечении дома. Иными словами, 71-летняя Муравьева переносит COVID-19 в сравнительно легкой форме.Сейчас Тамара Михайлова, директор Малого театра (там служит актриса) сообщила ТАСС, что Муравьева выздоровела. У нее отрицательный диагноз на коронавирус. «У нее всех хорошо, она прекрасно себя чувствует, восстанавливается» - сказала Михайлова. Из-за болезни Муравьевой в театре были вынуждены отменить спектакль «Всегда зовите Долли!» по пьесе Торнтона Уайлдера, заменив его на «Вишневый сад».Напомним, в течение 2020 года коронавирусом заболело свыше трех миллионов россиян, в том числе множество всенародно известных артистов и деятелей искусства. Большинство справилось с болезнью, однако COVID-19 унес жизни Бориса Плотникова, Михаила Борисова, Романа Виктюка.