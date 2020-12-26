Звезда МХТ и вдова его руководителя Олега Табакова Марина Зудина почувствовала себя плохо. Ей пришлось вызвать «Скорую помощь». По информации «Пятого канала», причины недомогания связаны не с коронавирусом - по предварительным данным, у актрисы вертебро-базилярная недостаточность.Причиной этого недуга становится ослабление кровотока в базилярной или позвоночных артериях. Вследствие этого мозг недостаточно снабжается глюкозой и кислородом, и функции некоторых его отделов нарушаются. Среди симптомов - головокружение, головная боль, нарушения зрения, снижение слуха, обморок. Сейчас актриса проходит всестороннее обследование.Марина Зудина родилась в 1965 году, в 1986-м окончила ГИТИС, где училась на курсе Олега Табакова и Авангарда Леонтьева. Роман с Табаковым начался у нее, когда она еще была студенткой. В 1995-м Зудина и Табаков поженились, в том же году у них родился сын Павел, ныне - известный актер. Зудина снималась в фильмах «Валентин и Валентина», «После дождичка в четверг», «По главной улице с оркестром», «Забавы молодых», сериалах «Есенин», «Адьютанты любви» и «Содержанки», исполнила десятки ролей на сценах «Табакерки» и МХТ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Марину Зудину возненавидели в соцсетяхИнтернет-пользователи горячо обсуждают: актриса добилась успехов благодаря своему таланту или все-таки влиятельному мужу (подробности).