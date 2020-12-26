Русские фигуристки вечером 26 декабря в Челябинске выяснят, кто же лучшая в стране в 2020 году. Звезда спортсменка группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова выигрывала два последних турнира, но сейчас конкуренция будет как никогда высокой. \\"КП\\" рассказывает о главных моментах произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию 2021.Кто выйдет на старт у женщин в произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию 2021Порядок выхода девушек на произвольную программу ЧР по фигурному катанию 2021 в Челябинске выглядит так:1. Анастасия Тараканова, 2. Валерия Костина, 3. Анна Фролова, 4. Станислава Константинова, 5. Арина Онищенко, 6. Мария Талалайкина, 7. Станислава Молчанова, 8. Софья Самодурова, 9. Анастасия Гулякова, 10. Ксения Цибинова, 11. Майя Хромых, 12. Елизавета Нугуманова, 13. Елизавета Туктамышева, 14. Александра Трусова, 15. Камила Валиева, 16. Анна Щербакова, 17. Дарья УсачеваПоложение фигуристок после короткой программы ЧР-20211. Анна Щербакова – 80,31, 2. Камила Валиева – 79,99, 3. Дарья Усачева – 76,72, 4. Александра Трусова – 75,76, 5. Елизавета Туктамышева – 73,56, 6. Елизавета Нугуманова – 73,26, 7. Майя Хромых – 72,93, 8. Анастасия Гулякова – 70,24, 9. Ксения Цибинова – 68,84, 10. Софья Самодурова – 67,70, 11. Мария Талалайкина – 63,89, 12. Станислава Молчанова – 61,98, 13. Станислава Константинова – 61,55, 14. Арина Онищенко – 56,34, 15. Анастасия Тараканова – 55,98, 16. Анна Фролова – 53,70, 17. Валерия Костина – 50,67.Прямая видеотрансляция произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию 2021 среди женщинСтарт соревнований намечен на 17.00 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире с 17:00 и на сайте Первого канала в такое же время. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.