В ноябре 2020 года стало известно, что актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой после трех лет отношений. И вот спустя месяц Александр Лазарев-младший выступил с заявлением, что его коллега по передаче \\"Жди меня\\" ушла в декретный отпуск.Татьяна Арнтгольц ждет ребенка от звезды сериала \\"Кухня\\". \\"Как видите, я сегодня один. Но не волнуйтесь, новости хорошие, я бы даже сказал, по-новогоднему чудесные. Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск\\", - рассказал Александр Лазарев-младший в эфире программы \\"Жди меня\\" на канале НТВ.Татьяна и ее муж Марк Богатырев никак не прокомментировали грядущее пополнение. Впрочем, о своей тайной свадьбе они тоже не обмолвились.Отметим, пара начала встречаться в 2018 году. И лишь спустя несколько месяцев актеры заявили о своих отношениях. Произошло это на премьере очередной части сериала \\"Елки\\".Богатырев то и дело признается в любви Татьяне. \\"Сейчас я определился со своей любовью, семьей. Это взрослое осознанное решение. Я как человек стал двигаться в сторону семьи, мужских поступков, ответственности. Мне это преобразование нравится\\", - делился сокровенным Марк.Актеры познакомились на съемках сериала \\"Наживка для ангела\\". Слухи об их романе поползли после того, как Марк разместил в блоге фото Тани в темных очках. Под снимком Богатырев написал, что эта девушка хочет его захомутать. \\"Сначала она женщина, мама, а потом уже на третьем месте актриса. Мне такой вариант подходит, потому что я сначала мужчина, потом уже актер. Во мне актерского тщеславия немного. И у нее тоже. Она не тщеславный человек\\", - рассказывал о любимой артист.