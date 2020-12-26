26 декабря вечером финал 21-го сезона «Битвы экстрасенсов». В некоторых регионах он уже вышел в эфир. В финале будет ведьма, куча экстрасенсов, полтергейст, встреча симпатичного экстрасенса с толпой фанаток, нарядный Марат Башаров… Ведущий шоу Башаров и объявит имя победителя в конце передачи.Снимали финал некоторое время назад, так что от фанатов 30-летний Олег Шепс принимает поздравления вторую неделю. Выиграл в 21-м сезоне родной брат победителя 14-го сезона Александра Шепса. Ну вроде как замысел сценаристов понятен – у колдунов дар передается по наследству, а у Шепсов и мама мистическая женщина. Олег Шепс представлен в шоу, как медиум - это человек, который может общаться с мертвыми. У парня помимо известной фамилии в среде фанатов «Битвы экстрасенсов» есть еще одно привлекательное для шоу качество – в соцсетях его назвали самым привлекательным мужчиной за всю историю проекта.Это подчеркнули неоднократно, да и вообще пафоса в финале много. Башаров убедительно играет: «Ну что там говорить любят девчонки Шепса». «Наш Роберт Паттинсон» – томно вздыхает соведущая Вера Сотникова. Насчет экстрасенсорных способностей — без комментариев, а вот на известного артиста победитель шоу и правда похож.Интересно другое: сколько бы не разоблачали «Битву экстрасенсов» с ее фокусами – рейтинги передачи от этого не страдают. По результатам завершающегося сегодня 21-го сезона можно сделать выводы – телезрители активно смотрели проект. Среди россиян он часто становился самым рейтинговым проектом канала среди всех телепередач за неделю, москвичи смотрели «битву» чуть менее активно. Так что надеяться, что «Битву экстрасенсов» закроют вслед за «Домом-2» - пока не приходится. В популярном проекте продолжают пиарить способности магов и колдунов. Так что предостерегаем: накануне нового года цены на предсказания от звезд «Битвы экстрасенсов» выросли (до 25 – 50 тыс. руб. за сеанс) вместе со спросом, поэтому берегите деньги от магов и колдунов. О том, как экстрасенсы обманывают народ, можно узнать, посмотрев на YouTube документальный проект «Идущие к черту»: каждую из трех серий расследования посмотрели уже по 7 миллионов человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа шоу \\"Битва экстрасенсов\\" разразился грандиозный скандалВедущего передачи Сергея Сафронова отстранили от эфира (подробности).