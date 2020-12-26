В этом году главный ребус для финансистов и экономистов года раскрыт! В брошки председателя Банка России на самом деле закладывался тайный смысл. На каждой пресс-конференции, посвященной денежно-кредитной политике, Эльвира Набиуллина надевала новое и неслучайное украшение.- Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации, - рассказала глава ЦБ в интервью Сергею Шнурову на RTVI.НЕВАЛЯШКАПервая загадочная брошь появилась на лацкане пиджака в феврале 2020-го. Но никакого сверхсмысла в белой птице не было — ее Набиуллиной подарила невестка, надевалась она случайно. «Отправка» зашифрованных посланий стартовала в марте, когда Эльвира Сахипадовна украсила одежду брошью-неваляшкой.- Это был отсыл к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и одновременно рекламой нового сайта ЦБ, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой, - сообщает RTVI.ДОМИК И ПАУЗАВ конце апреля 2020 года, месяца, когда вся страна отправилась на самоизоляцию, Набиуллина пришла с брошью в виде домика. Тогда ключевую ставку понизили на 0,5% до 5,5%. Тут мало бы кто не разобрался. Как и в сентябрьском месседже в виде паузы, когда ключевая ставка осталась без изменений - на уровне 4,25% годовых.ГОЛУБЬВ июне представитель регулятора появилась с украшением в виде голубя, символизирующего мир и смягчающую финансовую политику. Тогда ключевую ставку опустили с 5,5% до 4,5% годовых.ВОЛНА ИЛИ ЗМЕЙКАПредседатель Центробанка честно призналась, что действительно каждый раз думала о смысле выбранной для пресс-конференции брошки, однако бывали случаи, когда толковали все совсем иначе. Так, октябрьскую волну, которую также принимали за змейку, интерпретировали как опасения Банка России по поводу геополитических рисков из-за победы Джо Байдена на выборах в США. Набиуллина этого не подразумевала.СНЕГИРЬСамым последним символом был снегирь. Тогда регулятор снова принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25%. О птице много гадали. Глава ЦБ пояснила, что образ символизирует стойкость - красивая зимняя птица, способна отлично переносить серьезные заморозки.Продолжится ли захватывающий сериал с брошками в 2021-м? Эльвира Набиуллина предпочла оставить этот вопрос открытым.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Снегирь» - как много в этой брошке: что значит новое украшение НабиуллинойДля последней пресс-конференции этого года глава ЦБ выбрала краснобрюхую птичку (подробности).Эльвира Набиуллина надела брошку-неваляшку в разгар финансового штормаПо всей видимости, это ее молчаливый ответ критикам и паникерам (подробности).