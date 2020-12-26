Девятый сезон вокального проекта «Голос» подошел к концу. И успеет завершиться в этом году, организаторы шоу решили провести заключительный прямой эфир за день до Нового года — 30 декабря. «КП» представляет финалистов и их шансы на победу.Команда Сергея ШнуроваДмитрий Венгеров, который чудом спасся после вылета из команды Валерия Сюткин, взял да и вышел в финал. Зрители решили, что он там будет смотреться логичнее, чем Мария Русакова. Теперь Дмитрий единственный отвечает за рок-репертуар в финале. И шансы у него остаются — главное, зажигательно выступить и обаять женскую часть аудитории проекта. Тогда и проголосуют.Команда Полины Гагариной17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска — самая младшая среди финалистов. Башкирская певица в процентном соотношении практически в два раза опередила ближайшего соперника Кирилла Суслова. У нее сильный вокал, очевидная воля к победе и значительная, судя по полуфинальному голосованию, зрительская поддержка. Так что навязать борьбу в финале троим мужчинам Яна уж точно сможет.Команда БастыПосле того, как зрители отсмеялись над парадной формой срочника Василия Пасечника из Саратовской области и его индийско-латиноамериканской манере подавать песню, парень тихой спой дополз до финала. И теперь на равных будет бороться за победу. Шансов, объективно говоря, не очень много. Слишком много пафоса. Хотя...если снова наденет форму...почему нет?Команда Валерия СюткинаВсе идет к тому, что этот финал «Голоса» станет настолько же предсказуемый, как завершение третьего сезона детской версии проекта. Когда Денис Плужников, страдающий спондилоэпифизарной дисплазией, уверенно довел дело до победы. Парень пел хорошо, но мог бы и не делать этого вовсе. Зрители в любом случае проголосовали бы за него. И это нормально.В команде Сюткина до финала дошел Олег Аккуратов — незрячий пианист-виртуоз, звезда мирового уровня, который пробует себя в вокальной сфере. И довольно уверенно. Можно сколько угодно вспоминать, что шоу называется «Голос», но российская публика будет голосовать как обычно — сердцем, а не профессиональным слухом академика консерватории. Поэтому Олег, скорее всего, и должен выиграть проект. Финал станет заключительной формальностью.После того, как определились финалисты девятого сезона, зрители принялись горячо обсуждать предстоящую развязку проекта в соцсетях. И пришли к довольно очевидному выводу, проявив редкое единодушие:«Дмитрий - настоящий артист. Хотелось бы увидеть именно его победителем сезона, но понятно, что уровень вокала не всегда на первом месте. Олег набирает столько голосов не только из-за таланта, наличие которого я не опровергаю, роль играет и его состояние здоровья»«Все уже предсказуемо - победителем будет Олег...народ у нас жалостливый, а надо быть честными!»«Всем, конечно, и так понятно, кто победит.. Но как думаете, есть хоть минимальная возможность победить у Венгерова?»«Голос», Первый, 30 декабря, 21.30ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСначала затравили, потом угрожали: дочь ведущего Сашу Будникову убрали из \\"Голоса\\"18-летняя певица, которую окрестили \\"блатной\\", вылетела из шоу со слезами на глазах (подробности).