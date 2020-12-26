Почувствовать себя звездой в новогоднюю ночь может каждый: достаточно лишь приготовить блюда из меню любимых артистов. Все просто, быстро и вкусно - настоящие кулинарные хиты!ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ- Традиционный рецепт я уже много лет назад переписала под себя, сделав салат более вкусным и легким, почти диетическим, - поделилась с \\"КП\\" королева шансона. - Во-первых, все овощи я отвариваю не в воде, а в пароварке: так они получаются менее водянистыми. А во-вторых, картошку заменяю корнем сельдерея: эффект потрясающий! Чтобы гости почувствовали разницу, я всегда ставлю на стол второй, обычный \\"Оливье\\" с картофелем и колбасой. И побеждает всегда салат \\"по-Успенски\\", ни грамма не остается. Еще ни один шеф-повар меня не переплюнул!Рецепт: Оливье \\"по-успенски\\"Корень сельдерея (300-400 гр) отварить в пароварке до состояния аль денте, чтобы он оставался твердым: на это понадобится 7-10 минут. Отварить морковь, перепелиные яйца, свежезамороженный зеленый горошек и мясо крабовых ножек. Смешать ингредиенты, добавить свежий огурец, зеленый и белый лук. Заправить салат майонезом и сверху украсить зеленью.АННА СЕМЕНОВИЧ- Дорогие мои, от всего сердца желаю вам, чтобы Новый год принес новые достижения и впечатления, успехи и взлеты, - обратилась певица к читателям \\"КП\\". - Пусть вы и ваши семьи будете богатыми, веселыми и жизнерадостными. Встречая Новый год, давайте загадаем, чтобы он принес мир, спокойствие, радость и уверенность в завтрашнем дне. А самое главное, всем нам здоровья. И пусть мое любимое блюдо сделает атмосферу в вашем доме еще более праздничной!Рецепт: Новогодняя форель в фольгеРастопить две столовые ложки сливочного масла, измельчить 2 зубчика чеснока. Смешать с 1/4 стакана сухого белого вина и 1 ст. л. лимонного сока - маринад готов. Взять 2 средние потрошеные форели без головы, промокнуть от излишков влаги и уложить на листы фольги, сложенные в два слоя. Посолить и поперчить рыбу, обильно промазать маринадом с обеих сторон. Присыпать петрушкой. Завернуть в фольгу, хорошо скрепив края. Жарить на хорошо разогретом гриле 15-20 минут, один раз перевернув. Перед подачей дать рыбке \\"отдохнуть\\" в фольге 5 минут.ЗАРА- В этом году у артистов выдалась масса свободного времени, которое нам повезло провести со своими семьями, - рассказала \\"Комсомолке\\" артистка. - Я, например, стала больше готовить и делиться кулинарными рецептами в своем Инстаграме. Если вы хотите порадовать своих близких в новогодние праздники, предлагаю приготовить самый нежный, воздушный и любимый торт - \\"Медовик\\" с необычным кремом \\"пломбир\\". Очень надеюсь, что он вам понравится!Рецепт: Медовик с кремом \\"пломбир\\"Соединить 2 желтка с 3 ст.л. крахмала и 6 ст.л. сахара, хорошенько растереть, добавить 3 ст.л. молока. Полученную смесь вылить в 500 мл кипящего молока, непрерывно помешивая. Как только заварной крем загустеет и начнет закипать, снять с плиты. Перелить в стеклянную посуду, накрыть пищевой пленкой и дать остыть. Взбить 500 мл жирных сливок, добавить 3 ст.л. сахарной пудры и смешать с заварной основой.Приготовить тесто: смешать в кастрюле 200 гр. сахара, 100 гр. сливочного масла и 3 ст.л. меда. На огне довести массу до полного растворения сахара, добавить 1 ст.л. соли. Снять с плиты и добавить щепотку соды, энергично перемешивая. С этой массой соединить 2 взбитых яйца, добавить муку и размешать до однородности. Поделить тесто на 8 частей, из каждой сделать круглый корж диаметром 20 см. Выпекать коржи по 5 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.Собрать торт, промазав каждый корж кремом и посыпав измельченным грецким орехом. Готовый торт оставить в холодильнике на 8 часов.ЛАРИСА ГУЗЕЕВАВедущая \\"Давай поженимся\\" не терпит соперничества не только в студии, но и на кухне. Лариса Андреевна - кулинар со стажем и известный гурман. Она не сидит на диетах и считает, что в еде себя ограничивают \\"скучные и пресные\\" люди, которые не имеют вкуса к жизни. А уж Новый год и вовсе время гастрономических изысков: готовим и наслаждаемся!Рецепт: Язычки малоболтливых барашковОтварить 700 - 1000 гр. язычков молодых барашков (они короткие, поэтому я называю их малоболтливыми), немного подсолив. Приготовить заливку: миксером пробить 1 крупную сладкую сливу, 1 твердый глянцево-красный перец (размер на любителя), пучок свежайшей кинзы, зубчик чеснока, морскую соль и лучшее из растительных масел - оливковое. Выложить язычки в форму для запекания и залить соусом. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут. Накрыть фольгой и убрать в холодильник на ночь.КОНСТАНТИН ИВЛЕВХотите добавить перчинки на новогодний стол? Тогда вам сюда. Ведущий программ \\"Адская кухня\\" и \\"На ножах\\" знает, как обновить привычные блюда и заставить их играть яркими вкусами. Под занавес странного 2020 года как нельзя лучше подойдет необычная \\"Сельдь под шубой\\".Рецепт: Сельдь, щука и краб под шубойВсе ингредиенты на глазок. Запечь картофель в духовке, нарезать небольшими кусочками и выложить первым слоем на блюдо. Следом разложить кусочки сельди пряного посола в масле, порезанные на кубики (масло должно пропитать картофель). Сверху распределить щучью икру, вареную тертую морковь. Промазать майонезом. Следующие слои: нарезанные крабовые палочки, мелко натертый яичный белок, снова щучья икра и измельченная на крупной терке вареная свекла. Только на этом этапе вновь добавить майонез и последний слой - мелко натертого яичного желтка.ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯОдна из самых популярных телекулинаров страны много лет радует зрителей изысканными рецептами. Самое приятное, что некоторые из них совсем несложно готовить.- Грядущему 2021 году покровительствует Белый Металлический Бык. А раз так, подавать блюда с говядиной на праздничный стол не подобает, - напомнила Высоцкая в своем блоге \\"Едим дома\\". - Зато в нашем распоряжении есть птица. Для новогоднего ужина лучше всего приготовить ее целиком с интересной начинкой или в маринаде.Рецепт: Утка, запеченная с апельсинами и клюквойТушку утки намазать смесью соли, перца и кориандра снаружи и изнутри. Поместить в пакет или затянуть в пленку и отправить на холод на 8-10 часов. Апельсины в количестве 4 шт. разрезать на 6-8 частей каждый. Наполнить брюшко утки апельсинами, пустоты заполнить клюквой. При помощи зубочисток закрыть отверстие, положить утку в форму для запекания на решетку и поставить в разогретую до 200°С духовку. Когда птица запечется сверху, перевернуть ее на решетке и запечь другую сторону. Убавить огонь до 160°С и запекать 2,5-3 часа, периодически переворачивая. Когда утка будет практически готова, добавить в форму оставшиеся апельсины, посыпать клюквой и снова отправить в духовку на 15 минут. Апельсины должны хорошо прогреться, это сделает их более сочными.