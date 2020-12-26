«Британский» коронавирус-мутант вот уже неделю одна из самых обсуждаемых международных новостей. Страны одна за другой закрывают границы с Великобританией, а вслед за Лондоном о появлении нового штамма Sars-cov-2 заявили в ЮАР и Нигерии. Больше всего экспертов встревожила одна из мутаций в белке, из которого построены «шипы» коронавируса. Проще говоря, это изменение может облегчать проникновение в клетки человека. А значит, инфекция становится более заразной - примерно на 71%, подсчитали исследователи британской консультативной группы по угрозам от новых респираторных вирусов.О том что, вирус-мутант добрался до Москвы в субботу, 26 декабря, заявил врач Сергей Нурисламов. Сразу скажем, что доктор не является эпидемиологом. Он широко известен своей практикой как психиатр-нарколог и помимо этого имеет диплом реаниматолога. Но откуда же у него такие сведения?- Я лично знаком с 20-летним москвичом, который примерно пять дней назад прилетел из Лондона. Так вот он в первый же день свалился. Температура была очень высокой, что не типично для болеющих людей такой возрастной группе.- То есть Вы по этому признаку новый штамм определили?- Да. Лабораторных исследований мутации никто не проводил. У него взяли только обычный анализ на коронавирус, который оказался положительным. Но помимо высокой температуры, есть еще один признак, который выдает мутировавший вирус. Пациент сразу же заразил свою маму. У нее поднялась высокая температура в первый же день после возвращения сына из Лондона. Сейчас оба они находятся на амбулаторном лечении.- Как они себя чувствуют?- Можно сказать, что идут на поправку. Новый штамм, как и говорили мои коллеги, более агрессивен именно в части распространения. А сама болезнь протекает в стандартном режиме.- Насколько вы компетентны в вопросах эпидемиологии? Все-таки это громкое заявление, которых многих людей может напугать.- Я действительно не эпидемиолог. Но в последнее время, как и многие врачи, занимаюсь лечением коронавируса. Консультирую пациентов.- А вы когда-нибудь работали в «красной зоне»?- Нет. Такого опыта у меня нет. Я в свое время предложил свои услуги одной из клиник, но предложения о работе от них не получил. А сейчас мне и самому не хочется. Я переболел коронавирусом два месяца назад, позже планирую сделать прививку.Официально заявление о появлении в России нового штамма коронавируса не комментируют ни в Минздраве, ни в Роспотребнадзоре. Всерьез слова психиатра-нарколога не воспринимают и не только из-за того, что он по сути не имеет отношения к вирусологии, но и в связи с тем, что выявить мутацию вируса можно только в научных лабораториях.- По симптоматике невозможно определить мутацию вируса. Это заявление к науке никакого отношения не имеет. Тут даже обсуждать нечего, - прокомментировал Дмитрий Логвинов, эпидемиолог.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ“Озверел” из-за попыток убить его: профессор объяснил причину мутации \\"британского коронавируса\\"Мир встревожен, в Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Британские ученые считают что заразность нового штамма на 70 % выше, чем у того варианта вируса, с которым мы живем вот уже год (подробности)