Вечером в субботу, 26 декабря, в Челябинске завершился чемпионат России. Последний вид программы - женское катание. И этой битвы ждали все. Туктамышева, Трусова, Щербакова, Усачева и юная Камила Валиева - претенденток на звание чемпионки было немало. По пути на турнир из-за болезни \\"потерялась\\" Алена Косторная. Но главное - все ждали, кто победит в очередном раунде противостояний команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.И победу в этом турнире одержала в третий раз подряд Анна Щербакова. Та самая Аня, которая некоторое время назад поборола коронавирус, воспаление легких и приехала на чемпионат после тяжелой болезни. Щербакова опередила Трусову после ее казавшегося космическим проката и получила больше 100 баллов во время проката за технику.А когда же все ждали оценок в зоне \\"kiss and cry\\", то с трибун неслось: \\"Аня, ты самая лучшая!\\". Щербакова смущенно улыбалась в ответ. А в финале проката показали эпизод - Тутберидзе смахнула слезу после проката Ани.Казалось, что после проката Александры Трусовой невозможно что-либо сделать более идеально. Но нет - Камила Валиева получила 254,01 балла и стала второй. А у Анны Щербаковой - 264,01 балла и она в третий раз подряд победила на чемпионате России. Битва двух команд будет продолжаться и дальше, двигая вперед российское фигурное катание.ТОЛЬКО ЦИФРЫТоп-10 фигуристок на чемпионате России по фигурному катанию 2021 в Челябинске1. Анна Щербакова (Москва) – 264,10.2. Камила Валиева (Москва) – 254,01.3. Александра Трусова (Москва) – 246,37.4. Дарья Усачёва (Москва) – 230,56.5. Майя Хромых (Москва) – 211,91.6. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 204,63.7. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 204,25.8. Ксения Цибинова (Москва) — 203,56.9. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 197,32.10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 196,28.