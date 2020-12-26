Чемпионат России по фигурному катанию 2021 в Челябинске завершился яркой битвой за победу в женском катании. В третий раз подряд лучшей стала Анна Щербакова. \\"КП\\" делает пять выводов из этого турнира.Анна Щербакова такая же крутая, как СлуцкаяАнна Щербакова три года подряд становится чемпионкой России по фигурному катанию. Сейчас, когда конкуренция в женском катании в нашей стране просто невероятная - бесценно. Последний раз до Щербаковой чемпионкой страны в декабре 2017 года становилась Алина Загитова. А последний раз три раза подряд чемпионкой России становилась Ирина Слуцкая. Это было в 2000, 2001 и 2002 годах.Коронавирус скосил многих фигуристокПандемия повлияла на чемпионат России. История Анны Щербаковой войдет в историю фигурного катания - переболев коронавирусом с воспалением легких спортсменка одержала уверенную победу. Но на пути к этому турниру многие фигуристки столкнулись с этой проблемой. Алена Косторная снялась с турнира, не успев восстановиться. Елизавета Туктамышева - заявилась на чемпионат, но не смогла показать все, на что способна. Так что в историю чемпионат России 2021 в Челябинске войдет с поправкой на пандемию коронавируса - многие лидеры не смогли приехать на турнир, либо же показать всю свою силу.А что будет дальше после чемпионата России?Главный вопрос после турнира - ну хорошо, разыграли медали. Но что будет дальше? Обычно по итогам чемпионата России формируется сборная страны на первенство Европы. А при успешном выступлении там получается поехать на чемпионат мира. Однако же континентальное первенство было отменено из-за пандемии коронавируса. А судьба ЧМ-2021 пока что официально не обсуждалась и покрыта туманом. Топ-3 по итогам чемпионата России пока что получили только звание лучших в стране. Но о выступлениях на международном уровне пока что сложно говорить.Битва команд Тутберидзе и Плющенко продолжаетсяРаньше перед главными турнирами сезона в фигурном катании все ждали, как будет дальше развиваться противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Но вот теперь же вектор сменился. И двигателем развития всего фигурного катания является уже заочное противостояние команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Александра Трусова выдала отличный прокат в произвольной программе, но стала третьей. Потому что Камила Валиева и Анна Щербакова выдали фантастические прокаты.Время для многих фигуристок уходитВ конце телетрансляции чемпионата России по фигурному катанию телекамера периодически выхватывала Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка России приехала в Челябинск, чтобы откатать в показательном выступлении. Но в целом же уровень женского фигурного катания в стране - запредельный. Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова - на 10-й позиции, победительница Гран-При России 2020 Елизавета Туктамышева - 7-я.А некогда блиставшая в сборной России Станислава Константинова завершила турнир на предпоследнем 16-м месте. А молодые талантливые юниорки есть не только у Этери Тутберидзе. Канадский комментатор Тэд Бартон во время эфира Первого канала на англоязычную аудиторию сказал: \\"На чемпионате России пьедестал почета слишком маленький\\". Осознавая до конца эту фразу, понимаешь, почему же не возвращается в строй Алина Загитова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКамила Валиева сказала, когда в последний раз видела Этери Тутберидзе плачущейЧемпионат России по фигурному катанию 2021 в Челябинске завершился довольно эмоционально. Анна Щербакова одержала победу на первенстве страны в Челябинске. Для нее это третий подряд успех на национальном первенстве. А Этери Тутберидзе и многие в тренерском штабе команды плакали после успешного выступления Щербаковой. (подробности)Александра Трусова честно сказала о причинах поражения на чемпионате РоссииАлександра Трусова на чемпионате России заняла только лишь третье место. Фигуристку опередили две девушки из \\"Хрустального\\" - Анна Щербакова и Камила Валиева. Для Трусовой это уже очередная неудача в сезоне и Саша не стала скрывать причин своей неудачи в Челябинске. (подробности)Анна Щербакова после победы на чемпионате России откровенно сказала о своей болезниАнна Щербакова одержала третью подряд в карьере победу на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила четверной лутц и четверной флип. Аня заработала 183,73 балла за свой прокат в Челябинске, опередив аж на 17 баллов официальный мировой рекорд Саши Трусовой (166,62). Однако же на национальных чемпионатах такие результаты в зачет не идут. (подробности)Татьяна Тарасова призналась, что плакала после победы Анны ЩербаковойПрославленный тренер Татьяна Тарасова не смогла приехать лично на чемпионат России по фигурному катанию 2021 в Челябинск. Она следила за турниром из Москвы, поскольку вмешались обстоятельства в виде проблем со здоровьем. Но Татьяна Анатольевна сказала прямо - на нее произвело мощное впечатление выступление Анны Щербаковой на чемпионате России. (подробности)Тутберидзе о победе Щербаковой: \\"Это геройский поступок!\\"Тренер Этери Тутберидзе после победы Анны Щербаковой на чемпионате России 2021 по фигурному катанию дала первый и довольно откровенный комментарий. Аня в третий раз подряд стала лучшей в стране, уверенно победив не только соперниц, но и последствия коронавируса. (подробности)