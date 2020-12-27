У МЧС сегодня юбилей - 30 лет. История становления министерства проходила у меня на глазах. Я активно работал вместе со спасателями и многие чрезвычайные ситуации отражались на моих фотографиях и печатались в \\"Комсомольской правде\\".27 декабря 1990, 30 лет назад, был создан Российский корпус спасателей. Его тогда возглавил Сергей Шойгу, и с этого момента спасательная служба стала стремительно развиваться в стране. Позже корпус стал называться ГКЧС( Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям), а с 1994 года стал привычным уже для нас МЧС. Дело Шойгу продолжил Владимир Пучков, а два года назад МЧС возглавил Евгений Зиничев.Я помню мечты спасателей начала 90-х: \\"Вот был бы у нас свой самолет, и мы бы оперативно могли бы попадать в места ЧС…\\" Эти мечты уже многократно сбылись. Самая современная техника на вооружении МЧС успешно позволяет противостоять угрозам природного и техногенного характера. А десятки тысяч спасателей ежедневно берегут жизни людей, порой с риском для себя…А вот и снимки с различных ЧС за тридцать лет.