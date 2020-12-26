Ксения Собчак опубликовала в Инстаграме забавное видео, в котором расспрашивает сына Платона о его любимой еде. Ответ четырехлетнего карапуза умилил и одновременно восхитил телеведущую. Ксения выпытывала у Платона, ест ли он ягоды (оказалось, что да) и любит ли брокколи (в ответ мальчик высунул язык и издал пренебрежительный звук, обозначающий «терпеть не могу»). Но самой любимой едой наследника Собчак оказалось совершенно простое блюдо.- Гречка с котлеткой. Я люблю только гречку с котлеткой, - заявил Платон.- Экономный мальчик, - растрогалась телеведущая.К слову, Платон далеко не всегда был таким демократичным. Еще год назад, отдыхая в Куршевеле, Ксения похвасталась в Инстаграме совсем не детскими запросами ребенка. На французский горнолыжный курорт телеведущая прилетела на частном самолете и поселилась в фешенебельном пятизвездочном отеле. Накатавшись на горных лыжах, Собчак вечером спросила у сына: где бы он хотел поужинать – в ресторане или дома. «В ресторане», - не раздумывая, ответил Платон. Тогда Ксения решила поинтересоваться, почему: «Почему в ресторане, почему не дома?». «Потому что мне не нравится дома», - признался наследник телезвезды. «То есть ты в маму, да? Любишь в ресторане есть», - сделала тогда вывод Ксения.Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и телеведущая вместе с сыном не только отказалась от постоянных вояжей за рубеж, но и стала гораздо реже выходить в свет. Правда, на днях Ксения сделала исключение и вместе с Платоном отправилась в Большой театр. Телеведущая и ее сын посмотрели спектакль «Щелкунчик». В Инстаграме Ксения восхитилась тому, с каким интересом Платон наблюдал за происходящим на сцене.- Вчера Платон меня восхитил. Первый раз был в театре. Сидел, не шелохнувшись, смотрел внимательно все два акта и задавал вопросы про Щелкунчика, которого мы как раз закончили читать.Сын Ксении растет очень развитым: в свои четыре года Платон изучает английский и китайский языки, занимается спортом и музыкой. Собчак не экономит на образовании ребенка. Она отдала Платона в элитный детский сад, образование в котором стоит 3 миллиона рублей в год.