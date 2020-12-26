Пожалуй, интрига в финале шоу была номинальной. Почти все понимали, кто выиграет, однако продолжали соблюдать формальности и катать свои номера.Особенно удались внеконкурсные выступления: Елена Исинбаева вышла на лед с Ильей Авербухом и представила номер на суд участников шоу, а ведущая проекта Алина Загитова выдала мощное соло под песню Will I Make It Out Alive американского композитора Томми Профитта.Что касается основной программы проекта, то старались все: Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев поиграли в ангелов на льду, Ирина Пегова выдала стриптиз в паре с Алексеем Тихоновым, Регина Тодоренко и Роман Костомаров — небольшой фолк-спектакль, Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко танцевали близ языков пламени.Каждое выступление было настолько пламенным, что обычно строгие и справедливые судьи рыдали, как дети. Даже ведущий проекта, Алексей Ягудин, и так растрогался по итогам финала, что пустил скупую мужскую слезу.— Не знаю, что со мной стало, Татьяна Анатольевна, — признался Ягудин главному арбитру проекта. — Видимо, возраст...— Поплачь, Леша, душа будет чище, — посоветовала опытная Тарасова. — Я тут уже не первый год тусуюсь. И меня довольно сложно удивить. Но я просто потрясена до глубины души всеми вами. Очень рада, что меня здесь держат за нормального человека. Это важно для меня. Это большая ответственность, я не имею правда соврать. Летаю в Германию, чтобы смотреть балеты Нормайера (Джон Нормайер — американский балетмейстер — Авт.), у него в год бывает несколько премьер, и все они не проходящие. Таких людей можно и сюда позвать, потому что тут тоже творятся чудеса. Спасибо за доверие! Наверное, я бы уже давно умерла, если бы не эта работа, которая меня тоже захватывает. Если что, я готова и дальше.Намек на продолжение «Ледникового периода» все восприняли с воодушевлением — и долго аплодировали. Очевидно, что восьмому сезону быть.А в седьмом обошлось без сюрпризов: мало кто сомневался, что звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт выиграют. Раз за разом они срывали букеты «шестерок» от судей. И к финалу подошли в статусе фаворитов. Видимо, отчаявшись увидеть интригу, разочаровались в соревновательном аспекте шоу и сами участники — и ни с того ни с сего 10 декабря Ирина Пегова у себя в инстаграме открыто написала, кто выиграет «Ледниковый период», написав в ответ на прямой вопрос подписчиков: «Кузьмина и Эмберт» (с ошибкой в фамилии). Собственно, так и вышло.Набрав кучу очков до финала, в заключительном этапе проекта пара без помарок повторила рок-н-ролльный номер на песню «Буги-вуги» группы «Секрет», только в усложненном виде: с новыми поддержками и элементами. И снова получила от судей — Михаила Галустяна, Татьяны Навки, Татьяны Тарасовой, Алексея Мишина и Елены Исинбаевой — высший балл по всем параметрам. Судьи без стеснения перед другими конкурсантами говорили о том, что перед ними победители.— Мне даже не верится, — призналась Ольга Кузьмина в финале. — Я пришла сюда еще летом (когда начинались репетиции шоу). А сейчас зима — и мы с Сашей (Энбертом) до сих пор стоим на коньках. Время пролетело незаметно в этой сумасшедшей творческой обстановке, с такими номерами и компанией. Не хочется, чтобы это заканчивалось, хочется продолжать реализовывать все безумные идеи Ильи Авербуха. В этом непрерывном процессе есть свой кайф: как мы искали музыку, ковырялись с этим шагами, как я нервничала, когда не получалась. Безмерно благодарна судьбе за то, что Саша стал проводником в этот удивительный мир. Теперь я хотя бы понимаю, о чем говорят эти люди (судьи). Раньше для меня это был птичий язык. Кто бы мог подумать, что я буду стоять на коньках вообще? Теперь могу уверенно сказать: надо не бояться соглашаться на новое, говорить «да», пробовать и получать удовольствие от того, что вы делаете.От спонсорского банка Кузьмина и Энберт получили 1 миллион рублей. Второе место — у у Евгения Чепурченко и Яны Хохловой, которая на старте проекта заменила травмированную Татьяну Тотьмянину, а третье — у Регины Тодоренко и Романа Костомарова.