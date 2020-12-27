Осенью Владимир Пресняков и Наталья Подольская снова стали родителями: у них родился сын Ваня. Теперь супруги решили расширить жилплощадь и обзавестись новой просторной квартирой. Сейчас Владимир и Наталья живут в загородном доме, но им захотелось иметь просторное семейное гнездышко еще и в Москве. 52-летний Пресняков и 38-летняя Подольская приобрели апартаменты в элитном жилищном комплексе. Своей покупкой супруги похвастались в Инстаграме.- Ребята! У нас произошло ещё одно важное событие! С рождением Вани встал вопрос о расширении квартирного вопроса. Мы недолго искали, потому что увидели ЖК нашей мечты, едва начав искать, - рассказала Наталья.Певица опубликовала фотографию, сделанную в стенах будущей квартиры в новостройке. Из панорамных окон открывается красивый вид на столицу. По словам Преснякова, дом находится недалеко от Кутузовского проспекта.- А главное в нашей квартире потолки 5 (!) метров! Я всегда мечтала об этом! Расширяться - так во всех направлениях. Я желаю всем обрести гнездышко своей мечты! – написала Подольская.Поклонники поздравили супругов с будущим новосельем, правда, при этом удивились, что пара решила променять огромный загородный дом на квартиру. Фолловеры также порадовались тому, что артисты, несмотря на пандемию и кризис, могут позволить себе такие существенные траты.Младший сын супругов Ваня появился на свет 22 октября. О беременности жены Владимира Преснякова стало известно летом этого года. Многие были уверены, что у пары родится девочка, ведь супруги уже воспитывают сына Артемия – и для полной гармонии им не хватает еще и дочки. Но когда Наталья родила второго сына, Владимир ничуть не расстроился. Когда Пресняков взял на руки новорожденного Ваню, то не смог сдержать слез счастья.Старшего сына Никиту Владимиру родила первая жена Кристина Орбакайте. В 2017 году Никита женился на подруге детства Алене Красновой. И хотя молодые супруги уверяют, что пока не думают о детях – мол, хотят пожить для себя, не исключено, что Владимир в скором времени станет дедушкой.