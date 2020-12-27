Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что ситуация с коронавирусом довела его до банкротства. Также в своих финансовых проблемах он винит благотворительность, на которую он тратил слишком много.«Я - банкрот, поэтому в этом году никто не получит подарок от Валенсы. В свое время я еще был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно», – заявил бывший президент журналистам.Согласно утверждениям Валенсы, в настоящее время ему приходится жить исключительно на государственную пенсию в 10,5 тысяч злотых (около 210 тысяч рублей).Раньше он читал лекции в университетах разных стран и получал за это деньги, но карантин и закрытые границы лишили его этого заработка.В 1983 году Лех Валенса стал лауреатом Нобелевской премии мира, размер которой на то время составлял порядка $350 тысяч, а также является кавалером множества национальных и зарубежных наград.У 77-летнего экс-президента Польши было восемь детей (четверо сыновей и четверо дочерей), но в 2017 году его третий сын, Пшемыслав Валенса, был обнаружен в своей квартире мертвым.