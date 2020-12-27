Британский принц Уильям, невзирая на упреки супруги, герцогини Кембриджской, распаковал рождественские подарки задолго до праздника. По мнению членов королевской семьи, этой привычкой он пошел в свою мать – принцессу Диану. Она тоже никогда не дожидалась кульминационного момента Рождества и открывала подарки накануне, раздражая тем самым мужа и свекровь.«Мне не хватает терпения, поэтому я смотрю подарки раньше всех», - как-то написала принцесса Диана в письме своему другу.Супруга 38-летнего принца Уильяма в одном из интервью рассказала, что в праздники находит оберточную подарочную бумагу по всему дому.«Боюсь, что Уильям перенял эту ужасную привычку от своей матери», - пошутила тогда Кейт Миддлтон.В ответ внук королевы Елизавесы Второй сказал, что еще с детства помнит волшебное настроение накануне Рождества, которое старалась создать для них мама.«Мы бегали по всему дому и искали маленькие подарочки, которые для нас почти каждый день готовила мама, - говорит принц Уильям. – Хочу, чтобы и мои дети росли в таком же ожидании праздника, ведь это весело».Раньше, еще, когда принцесса Диана была жива, то в королевской семье было принято дарить недорогие рождественские сувениры.В этом году члены королевской семьи отметили Рождество вдали друг от друга. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, они не стали собираться в поместье Сандрингем.Королева Елизавета II и ее муж, принц Филипп остались в Виндзорском замке, а Уильям с женой и тремя детьми - в Анмер-холле в Норфолке. Принц Гарри с супругой Меган Маркл и сыном теперь живут в Калифорнии.