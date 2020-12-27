Закрытие реалити-шоу, которое на протяжении 16 лет было одним из главных раздражителей на ТВ, многие сочли лучшей новостью безрадостного 2020 года. «Дом-2» выпроваживают всей страной, посвящая ему федеральные эфиры и передовицы газет. Накануне телеведущий Владимир Соловьев в своём YouTube-канале почти час посвятил скандальной телестройке, пригласив в эфир бывшую участницу Викторию Боню. Та, конечно, сетовала: мол, последние 8 лет живет в Европе, 13 лет как покинула «лобное место», а ее все ещё воспринимают как выпускницу реалити.- Я всегда много летала и путешествовала, все свои деньги тратила на поездки. И вдруг, прилетев в очередной раз в Москву, увидела, что все смотрят этот «Дом-2» - моя сестра, моя подруга, - вспомнила Боня. - Они говорили: «Ты знаешь, какой у этого шоу высокий рейтинг?». Тогда я решила посмотреть изнутри, что это такое. Все так удивились, когда я пошла на проект, ведь я только прилетела, отучилась в Оксфорде... (?! - такого факта из биографии звезды Инстаграма мы ещё не знали. - Ред.). Для меня это был социальный эксперимент: думала, схожу на месяц, но потом засосало.По словам Виктории, тогда, в 2006-2007 годах, зарплата участникам начислялась с первых дней пребывания. Базовая ставка - 1000 долларов в месяц: по тем временам, это около 34 тысяч рублей, что было в три раза больше средней зарплаты. Однако, для популярных участников эта цифра не была пределом.- Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают три три тысячи долларов. Если выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки, - призналась Виктория Боня. - Спустя полгода я подошла к продюсеру и сказала, что у меня есть счета, мне эта тысяча в месяц роли не играет. Он ответил: «Окей, мы будем платить тебе сверху ещё 5000$, увеличим твою зарплату в шесть раз». Потом я ушла с проекта, и тут мне звонит Михайловский (генеральный продюсер Алексей Михайловский. - Ред.), говорит: «Возвращайся». И я уже не помню, сколько я попросила... 15 или 20 тысяч долларов. А они предложили 10 или 12. Я сказала: «Нет, принципиально не вернусь, я не готова вот столько себя отдавать». Так мы и не договорились.Напомним, ранее стало известно, что главная звезда \\"Дома-2\\" Ксения Собчак зарабатывала за ведение шоу около 100 тысяч долларов в месяц, ее соведущая Ксения Бородина - 30 тысяч. На такую же ставку взяли и Ольги Бузову, которая перешла в статус ведущей из участницы телестройки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Будем показывать сериалы и стендап»: ТНТ закрывает «Дом-2»Последний выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря (подробности)\\"Бузова - ладно, но куда идти Бородиной\\": поклонники бьются в истерике из-за закрытия \\"Дома-2\\"Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года (подробности)