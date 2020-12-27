В Москве продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. Прививки уже доступны медикам, учителям, журналистам. Перечень категорий граждан постоянно расширяют. Так, с понедельника, 28 декабря, стартует вакцинация сотрудников общепита, коммунальных служб, преподавателей спортивных секций и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, с этого же дня вакцина станет доступна людям старшего поколения.- Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает, - написал в своем блоге Сергей Собянин, мэр Москвы.Прививку смогут сделать все москвичи старше 60 лет. Запись на вакцинацию доступна на сайте. Кстати, прививочные пункты будут работать все Новогодние каникулы. Ранее мэр столицы отметил, что это особенно важно для тех категорий граждан, которые в выходные дни будут работать. Это и сотрудники сферы торговли и общепита, а также полицейские, которые в усиленном режиме будут следить за порядком в городе в дни новогодних праздников.Кому в Москве положена бесплатная прививка от коронавируса?Работники следующих сфер:- Медицина- Образование- Культура- Торговля- Социальные службы- Промышленность- Энергетика- Общественное питание- Спорт- Некоммерческие организации- Волонтеры- СМИ- ЖКХ- Правоохранительные органы- Религиозные организацииСписок актуален на 27 декабря 2020 года и регулярно дополняется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о прививках от коронавируса: кому сделают, противопоказания, побочные реакцииВ Москве с 5 декабря начинается массовая вакцинация. Отвечаем на семь главных вопросов о прививках от коронавируса (подробности)