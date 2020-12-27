У американца Джима Ковальчика один из самых необычных друзей на Земле – 22-летний медведь по кличке Джимбо, вес которого превышает 700 килограммов.Однажды Джим подобрал в лесу раненного медвежонка, оставшегося сиротой – его мать убили браконьеры.Джим и его жена Сьюзи, у которых не было детей, назвали найденыша Джимбо и отнеслись к малышу как к ребенку, а он действительно стал членом их семьи.С тех пор прошло более 20 лет, и Джимбо превратился в матерого кадьяка (самый крупный из известных подвидов бурого медведя), но его любовь к приемным родителям стала только крепче. Они даже спят в обнимку!В 2015 году чета Ковальчик основала приют Orphaned Wildlife Center, в котором на сегодняшний день проживают 11 медведей нескольких подвидов, зачастую конкурирующие в дикой природе за территорию, но мирно уживающиеся в реабилитационном центре.А еще здесь есть лошади, олени, белки… В общем, все те животные, которых находят супруги в лесу беспомощными и лишенными шансов на выживание.Несмотря на то, что содержание приюта требует больших затрат (а только одному взрослому медведю необходимо от 9 до 13 кг пищи в сутки), основатели Orphaned Wildlife Center не пытаются извлечь прибыль – посетителям вход на территорию центра строго запрещен.«Наша единственная и главная цель — вернуть животных в природу», – сказала директор приюта Кэрри Клэр.Вот только далеко не все дикие животные, в раннем возрасте попавшие под опеку человека, способны выжить в лесу, поэтому многие остаются с Джимом и Сьюзи навсегда.