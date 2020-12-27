-... Михаил Борисович, здравствуйте! Я смотрю, уже третий день обсуждают заявление президента Украины по поводу всеобщей мобилизации, что будут и женщин призывать в случае, «если Россия нападет». Он вроде уже и пожалел, я думаю, а все обсуждают…- Да, вот это обсуждение, действительно, уже третий день - оно от нечего делать. Ну, его (Зеленского. - А.Г.) спровоцировали, он сказал очередную глупость.Для того, чтобы в очередной раз показать, какой у нас - ... президент, можно это и пообсуждать.Но я, например, комментировать это не буду. Глупость, бессмыслица - все!- Нет, странно, что - смотрите - сначала совет по безопасности и обороне, потом генералы, затем майоры публикуют свои комментарии, что вот - не хватит патриотизма, то, се…- Слушайте, я считаю, что сами высказывания и реакция на них - это материал для изучения нынешнего социально-психологического состояния украинского общества и украинских элит. Но это не политический вопрос. Никто всерьез не может эту тему обсуждать, как политическую.- Понятно. То есть, это, скорее, чисто психологическая проблема?- Да, да.- Ладно. Извините, ради Бога - а в чем суть психологического состояния общества?- Во-первых, сам факт, что это комментируют всякие важные чины и то, как они комментируют - просто отражает их сегодняшнее такое депрессивно-неадекватное состояние.Одни говорят, что мы такие крутые, с помощью американцев, турок, англичан и вообще…Ну, вот, кстати, я прохожу мимо книжки Горбулина (Погребинский идёт по улице Киева. - А.Г.), который сейчас уж точно выжил совсем из ума, но назначен недавно председателем правления ГосУкроборонпрома. Книга у него называется «Как победить Россию в войне будущего». Вот это и есть отражение маразма части элит.Другие заявляют - ну, дескать, нет смысла об этом говорить, ничего такого не будет. Это вот уже другое проявление депрессивности.Вот - два таких полюса, и между ними происходит такая реакция.Это я сейчас иду, нагруженный, из магазина...- А я уже понял. Ну, а некоторые, комментируя заявление Зеленского (насчет все той же «всеобщей мобилизации». - А. Г.) говорят, что просто патриотизма на «всеобщую» не хватит...- Да, да, часть людей - в таком депрессивном состоянии и - с ощущением безнадеги. Нет решения (насущных проблем) и становится все хуже и хуже...