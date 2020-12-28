Принято считать, что нынешние лидеры Европы – как на национальном, так и на брюссельском уровне – очень уступают даже политикам предшествующего поколения. Даже поминая Шредера и Ширака, не говоря уже о Де Голле, говорят: \\"Богатыри, не вы\\".И уж тем более невыгодно для макронов и меркелей сравнение с совсем давними вождями.Возможно, и так, но в одном отношении европейские лидеры легко превзошли не кого-нибудь, а самого великого императора. Два с лишним века назад, 21 ноября 1806 г. Наполеон подписал Берлинский декрет, первый параграф которого гласил: \\"Британские острова объявлены в состоянии блокады\\", а второй параграф – \\"Всякая торговля и всякие сношения с Британскими островами запрещены\\".При всем демоническом величии Бонапарта с декретом у него получилось так себе. Тяга европейцев к колониальным товарам (кофе, пряности, сахар) привела к повсеместному расцвету контрабанды, с которой оказался не в силах справиться даже великий император.Тогда как нынче за пару дней и даже без всяких декретов континентальной Европой была установлена жесткая блокада Британских островов. Самолеты не летают, поезда не ходят, а колониальные товары доставляются в Европу без всякой британской контрабанды.Что лишний раз доказывает неоспоримые преимущества демократии. Деспотический Бонапарт с блокадой сел в лужу, тогда как современные демократические лидеры заблокировали владычицу морей на раз. Британский лев и ахнуть не успел.Слава ЕС оказалась столь велика, что даже в столице Удмуртии Ижевске граждане усмотрели брюссельские мотивы. Наблюдатели увидели голых мужчин в окнах Дома правительства, причем на том этаже, где находится кабинет главы удмуртской администрации. Сразу вспомнилось, как в Брюсселе устроили неслыханное блудодеяние с участием голых мужчин – еврочиновников и евродепутатов, и граждане стали отмечать: \\"И мы удмуртов вам начтем, что даже говорят иные по-французски\\".Дело, однако, оказалось куда более невинным. Голыми мужчинами оказались ремонтные работники, которые после благоустройства правительственного этажа переодевались из рабочего в партикулярное платье. Работникам было строго велено впредь не соблазнять своей наготой жителей Ижевска.Возможно, удмуртские новости так взволновали россиян, поскольку последние разоблачения, сделанные А. А. Навальным, чрезвычайно актуализировали ренессансную тему телесного низа в духе старого веселого Рабле. Навальный убедительно изложил сложную конструкцию, согласно которой уготованный ему смертельный яд был нанесен не только на бутылку \\"Святого источника\\", но и на гульфик навальных подштанников.До этих разоблачений слово \\"гульфик\\" ассоциировалось (если вообще ассоциировалось) исключительно с романом-мениппеей XVI в. \\"Гаргантюа и Пантагрюэль\\". У особо просвещенных – с популярной полвека назад книгой М. М. Бахтина о народной смеховой культуре Средних Веков и Возрождения.Теперь благодаря А. А. Навальному народная смеховая культура Средневековья проникла в массы. В Прекрасной России Будущего гульфик Навального станет важнейшим экспонатом Музея Революции –\\"Уж в этом гульфике нельзя,Должно быть, фаллос греть,Но как нам хочется, друзья,На гульфик тот смотреть!\\".Что же до Прекрасной России Настоящего, то и тут есть пополнение для музеев. В него попали сразу два культурных института, упраздненных под Новый Год.Журнал \\"Огонек\\", прекращенный изданием – \\"Уж сколько их упало в эту бездну!\\" – был учрежден еще при царе, а затем возобновлен при советах в качестве социалистического аналога журналов \\"Лайф\\" и \\"Пари-матч\\". До войны его возглавлял М. Е. Кольцов, а после войны в течение 33 лет верный сын партии поэт А. В. Софронов. Он был сдут со своего поста свежим ветром перемен в 1986 г., и на его место назначен верный сын партии поэт В. А. Коротич, сразу почувствовавший направление свежего ветра и переобувшийся на лету в горячего перестройщика. Он раскритиковал предшественника – \\"Был такой замшелый „Огонёк“, который лежал в парикмахерских, и редактором которого был человек с гнусной репутацией — Анатолий Софронов\\" – и стал со страстью сеять разумное, доброе, вечное, после чего скрылся в США....Как говорят у нас в народе,\\"… Прошло сто лет (даже меньше.—М. С.) — и что ж осталосьОт сильных, гордых сих мужей,Столь полных волею страстей?Их поколенье миновалось…\\".Другим предметом достойна стать передача \\"Дом-2\\", пользовавшаяся большой популярностью и в то же время вызывавшая страстную критику стародумов, отмечавших ее выдающуюся безнравственность. Миновалось и поколение \\"Дома-2\\", хотя пример рокировки \\"Софронов – Коротич\\", показывает, что, возможно, не все потеряно. Вместо деятелей \\"Дома-2\\" с гнусной репутацией, можно укрепить руководство программы деятелями с безукоризненной репутацией – например, В. В. Милоновым и Г. Г. Онищенко – и тогда девиз передачи \\"Построй свою любовь\\" обретет первоначальный и чистый смысл. Утомленное излишествами юношество будет наперебой смотреть обновленный \\"Дом-2бис\\".Тем более, что возвращение нравственности – веление времени. Законодатели вернули россиянам вытрезвители, а особо нравственные люди говорят уже и о возрождении Лечебно-трудовых профилакториев. Насчет ЛТП вопрос пока не решен, но правозащитники уже намерены включиться в процесс вытрезвления. Глава Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы считает, что в нормативные акты необходимо внести поправки, прямо указывающие на право ОНК посещать вытрезвители и общаться с лицами, там содержащимися.Девиз правозащитников – \\"Спешите делать добро\\", и отчего же не делать его также и в учреждениях спецмедслужбы? Проблема лишь в том, что вытрезвляемые лица, как правило, находятся не в том состоянии, когда общение с ними может быть содержательным. Но возможно, истый правозащитник может извлечь важную информацию и из нечленораздельного мычания.Более тонко подошел к вопросу лидер ЛДПР В. В. Жириновский. Он предложил \\"переименовать вытрезвители в \\"приюты для уставших\\", чтобы у этих учреждений не было негативной коннотации\\".Более того, они приобретут сугубо позитивную коннотацию. Надпись на Статуе Свободы гласит:\\"Так шлите их, бездомных и измотанных (т. е. уставших. – М. С.), ко мне,Я поднимаю факел мой у золотых ворот!\\".Так что возможно следует воздвигнуть при входе в эти учреждения статуи нововоронежской Аленки, держащей в руке факел.