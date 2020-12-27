Несколько лет очное противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой на турнирах любого уровня порождало бешеный интерес к фигурному катанию и двигало этот вид спорта вперед. Но вот уже больше года обе фигуристки отошли от активных дел.Загитова после финала Гран-При 2019 объявила о паузе в своей спортиной карьере. А вот у Медведевой не получилось хорошо выступить в декабре 2019 года на чемпионате России в Красноярске. Она не попала в сборную на главные турниры сезона, вернулась в Канаду. А дальше - пандемия, закрытые границы, и в финале осенью 2020 года Женя вернулась в группу к Этери Тутберидзе. Но 26 и 27 декабря фанаты Алины и Жени ликовали - их любимицы показали новые номера!Итак, вечером 26 декабря, когда все следили за битвой на чемпионате России 2021 среди девушек, в эфире шоу \\"Ледниковый период появилась Алина Загитова. Но не только в качестве соведущей вместе с Алексеем Ягудиным. Именно благодаря работе в этом шоу Алина Загитова, к слову, стала лучшей ведущей России по версии KP.RU. Загитова выступила с новым показательным номером - под песню Will I Make It out Alive в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли. Видео этого проката разлетелось тут же по Инстаграму и всем соцсетям - болельщики радовались тому, что Алина появилась с новой программой. Ее постановкой занимался хороший знакомый Загитовой - хореограф Илья Авербух.Между тем, во время трансляции произвольной программы чемпионата России 2021 по фигурному катанию камеры то и дело выхватывали сидевшую на трибунах Евгению Медведеву. Именитая фигуристка приехала в Челябинск ради всего одного проката - в показательном гала-шоу. И у нее вышло все отлично. Медведева продолжает восстанавливаться после перенесенного коронавируса и травм, так что на первенство страны в Челябинск в качестве участницы Женя приехать не смогла.Евгения чисто откатала программу, во время которой исполнила тройной сальхов, под музыку \\"Эхо любви\\" Анны Герман. Болельщики на трибунах ликовали, вывесив плакат: \\"Любим, скучаем, ждем!\\".Последние выходные 2020 года подарили фанатам Загитовой и Медведевой надежду: так может быть, для них все-таки еще не все закончено в спортивной карьере?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОб этом молчала Тутберидзе: Щербакова каталась на чемпионате России с температурой 38После того, как Анна Щербакова в третий раз подряд стала чемпионкой России по фигурному катанию, победив в Челябинске, Этери Тутберидзе обронила в интервью фразу о том, что победа Ани - это преодоление. (подробности)Пять простых выводов после победы Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катаниюЧемпионат России по фигурному катанию 2021 в Челябинске завершился яркой битвой за победу в женском катании. В третий раз подряд лучшей стала Анна Щербакова. \\"КП\\" делает пять выводов из этого турнира. (подробности)Алина Загитова и Иван Ургант стали лучшими телеведущими 2020 годаПо итогам опроса, в котором поучаствовали 80 с лишним тысяч человек, можно сделать один главный вывод - наши зрители по-прежнему безумно влюблены в фигурное катание. Иначе как объяснить то, что в споре мужчин Алексей Ягудин, который, строго говоря, профессиональным телеведущим не является, лишь доли процента уступил признанному властелину эфира Ивану Урганту? Даже страшно представить, каким был бы итоговый результат, если бы дальновидный Иван не приглашал так активно в свое шоу \\"Вечерний Ургант\\" участников \\"Ледникового периода\\" и не перетянул таким образом часть фанатов \\"фигурки\\" на себя. (подробности)