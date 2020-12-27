В конце прошлого года заступил на боевое дежурство первый российский полк, вооруженный отечественными ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».В сентябре президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия обладает столь современным оружием, которое превосходит в несколько раз по своим характеристикам все существующие на сегодня вооружения. Особо было отмечено, что это произошло впервые в новейшей истории нашей страны.Журналисты немецкого издания Die Welt назвали эру гиперзвукового оружия «кошмаром для европейской безопасности», поскольку оно делает бесполезными системы оповещения и противоракетной обороны.Невзирая на то, что Россия всегда определяла свою военную доктрину как оборонную и защитную, а не наступательную, в Die Welt уверены, что речь идет о «новом витке в спирали угроз и обороны».Автор статьи обратил особое внимание на испуг американских военных, расквартированных в ФРГ, на базе Рамштайн. Все произошло 12 декабря, когда Россия произвела пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах». Лодка находилась в момент запуска в Охотском море. Ракеты пролетели почти 6 тыс. км и поразили цели на полигоне в Архангельской области. Скорость и дальность полета были таковы, что, как пишет Die Welt, «солдаты и гражданские сотрудники [Рамштайн] не на шутку перепугались».И тут же делает вывод: «США не исключают ракетного удара по Европе», прямо намекая на то, что только Россия только и думает о том, как атаковать Старый свет своими новейшими гиперзвуковыми разработками.